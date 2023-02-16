Британцы увлекаются украинскими футболистами, которые продолжают играть во время войны

Британские журналисты посвятили публикацию украинским футболистам, в частности, донецкому "Шахтеру", которые продолжают играть и занимают активную позицию во время войны.

Так, британские журналисты приводят слова хорватского тренера горняков Игоря Йовичевича, что команда играет сегодня для всей Украины.

Футбольный клуб понес потери. В частности, тренер юношеской команды был убит во время вторжения, а футболист Иван Петряк потерял отчима.

Несмотря на это, и то, что матчи проводятся в условиях постоянных воздушных тревог, Йовичевич отмечает, что футбол важен для украинцев. Вспоминая потрясающий матч с мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов в октябре 2022 года он рассказал, как встретил в преддверие матча команду в слезах из-за новых ракетных обстрелов и жертв российской агрессии.

"Представьте эмоции команды. Я должен был с ними говорить о тактике? Это было невозможно. Я не мог ничего им сказать, но знаете что? Мы сыграли свой лучший матч. Мы дрались за страну. За все оставшиеся в Украине семьи. Так же, как украинцы не примут поражения, мои футболисты не приняли поражения", - рассказал британцам тренер футбольного клуба Рината Ахметова.

Как сообщалось ранее, футболист "Шахтера" Даниил Сикан избил пьяного агрессивного россиянина на собрании в Турции.