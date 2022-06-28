Британка заказала Uber в Украину за 170 тысяч: собралась ехать на помощь

Жительница Британии Леони Филдес заказала такси Uber из Манчестера в Украину, чтобы ехать на помощь. Она выбрала комфортный автомобиль и за поездку ей насчитали более 4500 фунтов стерлингов (почти 162 тысячи гривен). Но ее порывы остановил банк, который не пропустил такую огромную трансакцию.

34-летняя Леони Филдес, мама двоих детей из Уорсли в Большом Манчестере, отправилась на день рождения к своей подруге в начале марта. Там женщины выпили несколько порций розового джина, потом несколько шотов самбуки. А потом разговор у дам свелся к Украине.

"Мой парень в армии, и мы обсуждали, должен ли он поехать. Я сказала, что, если он поедет, я поеду с ним", - рассказывает Леони.

А потом женщины решили заказать такси и поехать в Украину самостоятельно. "Мне 34 года, мне лучше знать", - заявила она подруге.

Леони собиралась поехать в Украину, чтобы помогать

Во время поиска автомобиля дамы решили, что на дальнюю поездку им нужен комфортный автомобиль и заказали его - по тарифу XL, а он еще дороже.

Обычный Убер обошелся бы Леони от 2564 до 3313 фунтов стерлингов (от 92 480 до 119 495 гривен). Но ха комфортную поездку ей насчитали 4758 фунтов стерлингов (171 615 гривен).

За вечер и ночь Uber пытался списать средства со счета девять раз, но банк блокировал трансакцию.

"У меня было небольшое воспоминание, когда позвонили из банка, и я сказала, что "я думаю, что это была я - извините". Обычно Uber разрешает поездку заранее, но недавно они остановили ее, так что мне повезло", - добавила Леони.

Утром женщине позвонили из банка, так как подумали, что ее счетом завладели мошенники. На счету было недостаточно средств для такой поездки. И Леони признается, что это даже хорошо. Так как понятия не имеет, что могло бы произойти, если бы трансакция прошла и машина приехала.

"Я не знаю, чтоб я сделала, если бы Uber мне позволил сделать заказ. Я не думаю, что поехала бы, но кто знает - после выпивки. Я могла бы сесть в такси и понять, что происходит, когда бы мы уехали далеко", - резюмировала женщина.