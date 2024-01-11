У Британії знайшли останки 6-метрового морського чудовиська, викинутого на берег

Житель Нью-Брайтона Стівен Девіс під час ранкової пробіжки біля річок Мерсі у гирлі Ліверпульської затоки у Великій Британії виявив останки величезної морської істоти, які винесло водою на піщану мілину.

Місцеві жителі швидко назвали останки морського чудовиська "гігантським інопланетянином" або "Нью-Брайтонською Нессі". І не дивно, тіло величезної риби було завдовжки близько 6 метрів.

Але виявилось, що це тіло гігантської акули, яка у цих водах не водиться. Швидше за все її принесло течією через сильні шторми, які нещодавно вирували.

"Я бігав пляжем і думав: "Що це?", тому що він виглядав досить великим. Я розмовляв з рибалкою, який сказав, що це гігантська акула, яка, я думаю, тут не дуже поширена, але її могло змити припливом. Я ніколи раніше не зустрічав нічого подібного», - розповів Стівен Девіс.

Гігантська акула - друга за величиною риба, яка мешкає у морях Великобританії. Вони рухаються повільно, збираючи крихітний зоопланктон у свої потужні роти, ширина яких сягає метра. За даними Фонду дикої природи, цей вид найчастіше зустрічається у літні місяці й, як відомо, часто зустрічається на узбережжях південно-західної Англії, Уельсу, острова Мен та західної Шотландії.

Попри свій розмір, акула, що померла, знайдена в Нью-Брайтоні, швидше за все, була підлітком, оскільки дорослі гігантські акули можуть досягати 40 футів (12 метрів) у довжину і важити до шести тонн.

У Фонді заявили: "Гігантська акула може бути величезною, але ми досі дуже мало знаємо про цей невловимий гігант. Супутникове спостереження показало, що взимку вони можуть мігрувати на великі відстані, причому деякі з них з'являються біля Азорських островів і навіть Ньюфаундленду. Однак деякі рибалки повідомляють, що бачили їх у середині зими у Великій Британії, і іноді їх вимиває мертвими взимку після штормів”.

Труп забрали з пляжу за допомогою вилкового навантажувача.

Фото: Останки гігантської акули

За словами розмірів гігантська акула поступається тільки китової акулі і є однією з найбільших риб на Землі. Назва її роду походить від грецького терміна, що означає "морське чудовисько". Ці акули віддають перевагу більш теплим водам і часто випливають на поверхню з відкритим ротом.

Протягом усієї історії гігантські акули асоціювалися зі страхітливими тваринами через їх великий розмір та унікальні харчові звички. Стародавні моряки побоювалися, що ці колосальні морські чудовиська є саме такі; лише їхнього величезного розміру було достатньо, щоб викликати спекуляції про жахливі істоти, що ховаються під хвилями. Розповіді про морські змії виникли в результаті спостережень за акулами-фільтраторами, що плавають на поверхні води.

Однак ці ніжні гіганти не є грізними хижаками. Зазвичай вони пересуваються повільно, захоплюючи крихітний зоопланктон своїми величезними ротами, ширина яких може досягати метра.

Попри свою повільність, дослідження 2018 показало, що ця гігантська риба, порівняна з великими білими акулами, може повністю вириватися з води з приголомшливою швидкістю близько 5 метрів за секунду.

Їхні відмінні риси розкладаються таким чином, що ще більше спотворюють їхній зовнішній вигляд і можуть сприяти неправильному тлумаченню та загадковості. Розкладання зазвичай починається з нижньої частини голови, спинного та хвостового плавців, що створює схожість із плезіозавром.

Гігантські акули занесені до Червоного списку МСОП як такі, що перебувають під загрозою зникнення через загрозу надмірного вилову риби та випадкового заплутування в рибальських мережах.