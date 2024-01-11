В Британии нашли останки 6-метрового морского чудовища, выброшенного на берег

Житель Нью-Брайтона Стивен Дэвис во время утренней пробежки возле рек Мерси в устье Ливерпульского залива в Великобритании обнаружил останки огромного морского существа, которые вынесло водой на песчаную отмель.

Что это за останки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Science alert.

Местные жители быстро назвали останки морского чудовища "гигантским инопланетянином" или "Нью-Брайтонской Несси". И не удивительно, тело огромной рыбы было длиной около 6 метров.

Но оказалось, что это тело гигантской акулы, которая в этих водах не водится. Скорее всего ее принесло течением из-за сильных штормов, которые недавно бушевали.

"Я бегал по пляжу и думал: "Что это?", потому что он выглядел довольно большим. Я разговаривал с рыбаком, который сказал, что это гигантская акула, которая, я думаю, здесь не очень распространена, но ее могло смыть приливом. Я никогда раньше не встречал ничего подобного", - рассказал Стивен Дэвис.

Гигантская акула - вторая по величине рыба, обитающая в морях Великобритании. Они двигаются медленно, собирая крошечный зоопланктон в свои массивные рты, ширина которых достигает метра. По данным Фонда дикой природы, этот вид чаще всего встречается в летние месяцы и, как известно, часто встречается на побережьях юго-западной Англии, Уэльса, острова Мэн и западной Шотландии.

Несмотря на свой размер, умершая акула, найденная в Нью-Брайтоне, скорее всего, была подростком, поскольку взрослые гигантские акулы могут достигать 40 футов (12 метров) в длину и весить до шести тонн.

В Фонде заявили: "Гигантская акула может быть огромной, но мы до сих пор очень мало знаем об этом неуловимом гиганте. Спутниковое наблюдение показало, что зимой они могут мигрировать на большие расстояния, причем некоторые из них появляются у Азорских островов и даже у Ньюфаундленда. Однако некоторые рыбаки сообщают, что видели их в середине зимы в Великобритании, и иногда их вымывает мертвыми зимой после штормов".

Труп увезли с пляжа с помощью вилочного погрузчика.

Фото: Останки гигантской акулы

По словим размерам гигантская акула уступает только китовой акуле и является одной из крупнейших рыб на Земле. Название ее рода происходит от греческого термина, означающего "морское чудовище". Эти акулы предпочитают более теплые воды и часто выплывают на поверхность с открытым ртом.

На протяжении всей истории гигантские акулы ассоциировались с устрашающими животными из-за их большого размера и уникальных пищевых привычек. Древние моряки опасались, что эти колоссальные морские чудовища и есть именно такие; одного только их огромного размера было достаточно, чтобы вызвать спекуляции о чудовищных существах, скрывающихся под волнами. Рассказы о морских змеях возникли в результате наблюдений за акулами-фильтраторами, плавающими гуськом у поверхности воды.

Однако эти нежные гиганты не являются грозными хищниками. Обычно они передвигаются медленно, захватывая крошечный зоопланктон своими огромными ртами, ширина которых может достигать метра.

Несмотря на свою медлительность, исследование 2018 года показало, что эта гигантская рыба, сравнимая с большими белыми акулами, может полностью вырываться из воды с ошеломляющей скоростью около 5 метров в секунду.

Их отличительные черты разлагаются таким образом, что еще больше искажают их внешний вид и могут способствовать неправильному толкованию и загадочности. Разложение обычно начинается с нижней части головы, спинного и хвостового плавников, что создает сходство с плезиозавром.

Гигантские акулы занесены в Красный список МСОП как находящиеся под угрозой исчезновения из-за угрозы чрезмерного вылова рыбы и случайного запутывания в рыболовных сетях.