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В Британии от коронавируса вакцинировали Уильяма Шекспира

Великобритания, Вторник 08 декабря 2020 14:49
В Британии от коронавируса вакцинировали Уильяма Шекспира
В Британии вакцинировали тезку известного английского поэта (фото: freepic. com)
Автор: Людмила Жукова

Великобритания - первая страна, начавшая вакцинацию населения от коронавируса. 90-летняя Маргарет Кинан первая получила прививку от COVID-19, а следом за ней это сделал тезка известного английского поэта - Уильям Шекспир.

Как сообщает LADbible, мужчине 81 год и он родом из того же графства, что и его великий тезка. Пожилого британца вакцинировали отCOVID-19 в той же университетской больнице Ковентри, что и Маргарет Кинан.

В клинике мужчина представился, как Уильям Шекспир. Но никто не знает, настоящее ли это имя, документов у него никто не спрашивал. Отмечается, что он живет в графстве Йоркшир, там же где родился писатель.

В Британии от коронавируса вакцинировали Уильяма ШекспираВ Британии вакцинировали от коронавируса Уильяма Шекспира (фото: ladbible.com)

Отметим, что 81-летний мужчина и 90-летняя Маргарет были привиты вакциной от коронавируса, разработанной фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech. Таким образом, двое пожилых людей положили начало массовой вакцинации, которая планируется в Британии.

Напомним, Великобритания первой в мире одобрила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Первыми прививки получат люди из групп риска. В частности, таковыми считают работников и жителей домов престарелых, медиков и людей старше 80 лет.

Как мы писали ранее, первого человека в мире вакцинировали от коронавируса.

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