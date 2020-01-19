В Британии герб Украины посчитали символом терроризма: все детали

Герб Украины посчитали одним из символов терроризма на территории Великобритании. Дело в том, что местная полиция разослала медработникам и преподавателям документ, направленный против экстремизма. При этом кроме неонацистских символов в нем указан государственный герб Украины - трезубец.

Документ, который отправил британский антитеррористический отдел полиции, подготовлен в рамках программы, которая позволит поймать лиц, которые могут осуществить террористическое насилие.

В данном пособии есть раздел с татуировками. Именно там и указан герб Украины, как "Украинский трезубец (националистический)". При этом он размещен рядом с нацистской символикой.

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Посольство Украины в Великобритании отреагировало на этот инцидент и сильно возмутилось. Кроме того, оно потребовало удалить украинский трезубец из документа и ждет официальные извинения.

В разделе организаций, которые исповедуют идею доминирования белой расы, приведена символика украинского полка "Азов".

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Британская полиция говорит о том, что данный документ не определяет все группы, которые указаны в нем, как экстремистские. При этом документ должен улучшить понимание знаков и символов, с которыми британцы могут столкнуться.

Напомним, что Zara в Украине попала в крупный языковой скандал, после того, как один из покупателей написал письмо, в котором спросил, почему на сайте нельзя осуществлять покупки из Украины на украинском языке.