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В Британии герб Украины посчитали символом терроризма: все детали

STYLERЖизнь    19.01.2020 - 19:41
В Британии герб Украины посчитали символом терроризма: все детали
Герб Украины (фото: РБК-Украина)

Полиция Великобритании внесла герб Украины в документ по борьбе с терроризмом

Герб Украины посчитали одним из символов терроризма на территории Великобритании. Дело в том, что местная полиция разослала медработникам и преподавателям документ, направленный против экстремизма. При этом кроме неонацистских символов в нем указан государственный герб Украины - трезубец.

Документ, который отправил британский антитеррористический отдел полиции, подготовлен в рамках программы, которая позволит поймать лиц, которые могут осуществить террористическое насилие.

В данном пособии есть раздел с татуировками. Именно там и указан герб Украины, как "Украинский трезубец (националистический)". При этом он размещен рядом с нацистской символикой.

В Британии герб Украины посчитали символом терроризма: все детали

Скриншот

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на этот инцидент и сильно возмутилось. Кроме того, оно потребовало удалить украинский трезубец из документа и ждет официальные извинения.

В разделе организаций, которые исповедуют идею доминирования белой расы, приведена символика украинского полка "Азов".

В Британии герб Украины посчитали символом терроризма: все детали

Скриншот

Британская полиция говорит о том, что данный документ не определяет все группы, которые указаны в нем, как экстремистские. При этом документ должен улучшить понимание знаков и символов, с которыми британцы могут столкнуться.

Напомним, что Zara в Украине попала в крупный языковой скандал, после того, как один из покупателей написал письмо, в котором спросил, почему на сайте нельзя осуществлять покупки из Украины на украинском языке.

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