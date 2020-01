В Британии герб Украины посчитали символом терроризма: все детали

Полиция Великобритании внесла герб Украины в документ по борьбе с терроризмом

Герб Украины посчитали одним из символов терроризма на территории Великобритании. Дело в том, что местная полиция разослала медработникам и преподавателям документ, направленный против экстремизма. При этом кроме неонацистских символов в нем указан государственный герб Украины - трезубец.

Документ, который отправил британский антитеррористический отдел полиции, подготовлен в рамках программы, которая позволит поймать лиц, которые могут осуществить террористическое насилие.

В данном пособии есть раздел с татуировками. Именно там и указан герб Украины, как "Украинский трезубец (националистический)". При этом он размещен рядом с нацистской символикой.

Скриншот

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на этот инцидент и сильно возмутилось. Кроме того, оно потребовало удалить украинский трезубец из документа и ждет официальные извинения.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb