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У Британії герб України вважають символом тероризму: усі деталі

STYLERЖиття    19.01.2020 - 19:41
У Британії герб України вважають символом тероризму: усі деталі
Герб України (фото: РБК-Україна)

Поліція Великобританії внесла герб України в документ по боротьбі з тероризмом

Герб України вважають одним із символів тероризму на території Великобританії. Справа в тому, що місцева поліція розіслала медпрацівникам і викладачам документ, спрямований проти екстремізму. При цьому крім неонацистських символів в ньому зазначений державний герб України - тризуб.

Документ, який відправив британський антитерористичний відділ поліції, підготовлений в рамках програми, яка дозволить зловити осіб, які можуть здійснити терористичне насильство.

У даному посібнику є розділ з татуюваннями. Саме там і вказано герб України, як "Український тризуб (націоналістичний)". При цьому він розміщений поруч з нацистською символікою.

У Британії герб України вважають символом тероризму: усі деталі

Скріншот

Посольство України у Великобританії відреагувало на цей інцидент і сильно обурилося. Крім того, воно зажадало вилучити український тризуб з документа і чекає офіційні вибачення.

У розділі організацій, які сповідують ідею домінування білої раси, приведена символіка українського полку "Азов".

У Британії герб України вважають символом тероризму: усі деталі

Скріншот

Британська поліція говорить про те, що даний документ не визначає всі групи, які зазначені в ньому, як екстремістські. При цьому документ повинен поліпшити розуміння знаків та символів, з якими британці можуть зіткнутися.

Нагадаємо, що Zara в Україні потрапила в великий мовний скандал, після того, як один з покупців написав листа, в якому запитав, чому на сайті не можна здійснювати покупки з України українською мовою.

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