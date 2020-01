У Британії герб України вважають символом тероризму: усі деталі

Поліція Великобританії внесла герб України в документ по боротьбі з тероризмом

Герб України вважають одним із символів тероризму на території Великобританії. Справа в тому, що місцева поліція розіслала медпрацівникам і викладачам документ, спрямований проти екстремізму. При цьому крім неонацистських символів в ньому зазначений державний герб України - тризуб.

Документ, який відправив британський антитерористичний відділ поліції, підготовлений в рамках програми, яка дозволить зловити осіб, які можуть здійснити терористичне насильство.

У даному посібнику є розділ з татуюваннями. Саме там і вказано герб України, як "Український тризуб (націоналістичний)". При цьому він розміщений поруч з нацистською символікою.

Скріншот

Посольство України у Великобританії відреагувало на цей інцидент і сильно обурилося. Крім того, воно зажадало вилучити український тризуб з документа і чекає офіційні вибачення.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb