Британець, що кинув жінку з дітьми заради українки, тепер кинув і українку

Що ж поставило крапку в стосунках?

Британець заявив, що дівчина не вміє пити, адже перестає контролювати себе в стані сп'яніння. Вона, за його словами, пошкодила ножем стіну в їхньому орендованому будинку в Бредфорді, Західний Йоркшир.

Сталося це під час святкування 30-річчя Гарнетта. Він навіть викликав поліцію.

"Мене це дуже налякало, і я не мав іншого вибору, як викликати поліцію. Це мене зовсім не тішить. Але я хвилювався за свою безпеку", - заявляє хлопець.

Фото: Софія порізала стіну ножем, стверджує Тоні (Daily Mail)

Конфлікт стався, коли у подружжя перебували ще двоє українських біженців, яких вони прихистили - Софія Расторгуєва та її хлопець Ілля Троневич.

Тоні спакував Софіїні речі в сміттєві пакети, показавши цим зневагу. А ще сказав, мовляв, Каркадим втручалася в його стосунки з дочками, які для нього завжди будуть на першому місці.

Фото: Хлопець зібрав речі українки (Daily Mail)

Гарнетт шкодує, що почав стосунки з Каркадим

"Я на 100 відсотків закінчив з нею. Ми закінчили як пара", "Я зробив помилку, почавши стосунки з Софією", - каже британець.

Хлопець розповів, як йому все "набридло", він назвав "ірраціональною" поведінку дівчини протягом чотирьох з половиною місяців, які вони були разом.

Фото: Тоні і Софія (instagram.com/sonya_dobrvlsk/)

"Я більше не можу терпіти її образи чи гнів... Я залишив Лорну і своїх двох дітей заради неї, і доклав усіх зусиль, щоб допомогти їй зберегти нас разом. Я так багато працював, щоб ці стосунки спрацювали. Я знав, що ми виглядатимемо як ідіоти, якщо розійдемося, тому що у нас є медіа-профіль і вся увага, яку приділили нам на телебаченні та в інтернеті", - заявив Гарнетт.

Як все починалося

Тоні закохався в Софію лише через кілька днів після того, як вона почала жити з ним і його дружиною, 28-річною Лорною Гарнетт, матір'ю його двох дітей.

Тоні з екс-дружиною Лорною і Софією, вже теж екс-дівчиною (колаж РБК-Україна)

Почуття виявилися взаємними, і новоспечена пара переїхала в інший будинок. Ця історія потрапила в ЗМІ і набула широкого розголосу.

Тоні і Софія навіть планували відвідати родину дівчини в Україні, щоб хлопець міг офіційно попросити її батька руки його доньки. Пізніше пара розповіла про свої надії одружитися та мати власних дітей, якщо Тоні "скасують" вазектомію.

Тепер же Тоні сказав, що їхні стосунки закінчені.

"Можливо, вона страждає на посттравматичний стресовий розлад... Я сподіваюся, що вона знайде безпечне місце для життя і буде в щасливішому місці. Але вона не для мене", - заявив британець.

Фото: Тоні Гарнетт і Софія Каркадим (The Sun)

Він додав, що після розриву Софія надсилала йому низку повідомлень, в яких говорила, що любить його, і благала про примирення.

Але він рішуче заявив, що вже давав їй "шанс за шансом"...