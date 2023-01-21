Брехуна на сайті знайомств можна обчислити легко: на що звернути увагу

Сайти знайомств у сучасному світі стали вже звичним способом із кимось познайомитися. Але від зустрічей із брехунами ніхто не застрахований, а люди схильні брехати про себе на таких сайтах.

Психологи Джеффрі Ханкок і Каталіна Тома з Університету Вісконсін-Медісон провели низку досліджень і з'ясували, як брехуни на сайтах знайомств видають себе.

Як проводили дослідження

Для отримання результату аналізували відразу 4 вебсайти знайомства та порівняли, що писали про себе кілька тисяч постійних користувачів. Дані порівнювали із реальними характеристиками людини.

Виявилося, що майже всі користувачі брешуть про себе на сторінках сайтів знайомства. Найчастіше брехня була не критична. Жінки занижували свою реальну вагу на 4 кг, чоловіки – на 1 кг. Майже половина говорила неправду про свій зріст і кожен п'ятий – про свій вік. Жіночим фотографіям було в середньому вже рік-півтора, а чоловічим – близько 6 місяців.

До речі, дослідники перевірили, чи можуть впізнати брехунів інші відвідувачі сайтів – запропонували добровольцям визначити, хто каже неправду. Результат був нульовий - нікому не вдалося розпізнати брехуна.

Як же можна визначити брехуна

Виявилося, що шахраї уникають користуватися займенником "я", а також "мені", "сам". Як пояснюють вчені – це для того, щоб дистанціюватися від своєї брехні. Натомість з'являється багато заперечень: "ні", "ніколи".

Також варто звернути увагу на окремі слова та словосполучення. Брехуни замість слова "щасливий" частіше пишуть "не сумний", замість "веселий" - "не нудний".

Якщо в профайлі вказані неправильні відомості про себе, то в листуванні такий користувач уникає розмов про свою зовнішність.

Брехуни змушені вигадувати історії, які не суперечать одна одній і не викликають підозри. Мозок на це витрачає багато ресурсів та шукає способи знизити навантаження. У їхніх історіях буде мало прийменників та спілок: "але", "крім", "без". Речення будуть короткими та простими, а присудків буде багато: ходив, пішов, прямував, узяв, віддав.

На що ще звернути увагу:

Анкета буде максимально знеособлена - там не буде особистих займенників, але буде багато негативних слів і заперечень.

Мало спілок і багато дієслів-дій.

Емоційні слова-підказки переважатимуть загальну кількість когнітивно-пов'язаних слів.

"Люди брешуть, щоб виправдати очікування тієї аудиторії, на інтерес якої претендують", - наголошує професор Каталіна Тома.