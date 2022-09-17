UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Брат TAYANNA вернулся в Россию и удалил слова в поддержку Украины: сеть в шоке от поступка

Миша Марвин (instagram.com/misha_marvin)
Автор: Татьяна Самарук

Брат украинской певицы TAYANNA, известный исполнитель Миша Марвин после 24 февраля покинул Россию. Однако, неожиданно для своих поклонников артист заявил, что возобновляет сотрудничество с российским лейблом Black Star. Также он удалил свои сообщения, в которых поддерживал Украину.

Об этом он сам рассказал в Instagram .

Как выяснилось, для решения продать родную страну уроженцу Черновцов понадобилось просто поговорить с российскими продюсерами.

По словам Марвина, он продолжит работать и дружить с россиянами, которые будут заниматься его менеджментом.

"Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин. В 99% случаев нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы. Так и произошло. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет моим дистрибьютором и будет обеспечивать менеджмент", - написал он.

К тому же с его страницы исчезли сообщения, посвященные осуждению войны в Украине.

Отметим, что 4 мая Марвин написал, что прекратил сотрудничество с российским лейблом и в дальнейшем будет выпускать песни под именем Миша М. Однако сейчас он изменил свое решение.

В комментариях поклонники артиста разочарованы его поступком.

  • Я разочарована;
  • Позор;
  • Продался;
  • Деньги не пахнут;
  • Как это низко;
  • В Украину уже не возвращайся.

Миша Марвин с близкими людьми (instagram.com/misha_marvin)

Ранее мы сообщали, какие украинские звезды во время войны поддерживают Россию.

Также мы писали о списке артистов из РФ, поддержавших убийство Путиным украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
певецTAYANNA