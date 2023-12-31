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Брат Міхаеля Шумахера розповів про стан здоров'я легенди: "Сумую за ним колишнім"

Шумахер під час змагань (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Стан здоров'я колишнього пілота чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1", німця Міхаеля Шумахера, дещо покращився після нещасного випадку, але таким, як раніше, він вже не буде.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю його брата Ральфа для видання Bild.

Деталі

Брат Шумахера зазначив, що сумує за спортсменом "тих років".

При цьому він повідомив, що Міхаелю нерідко щастило в житті, але пізніше стався трагічний випадок.

За словами Ральфа, завдяки сучасній медицині, дещо зробили, щоб поліпшити його стан, однак так, як було колись, вже не буде.

Шумахер під час змагань (фото: instagram.com/michaelschumacher)

"Я сумую за своїм тим Міхаелем. Життя іноді буває несправедливим. Міхаелем багато разів щастило в житті, але потім стався трагічний випадок. На щастя, сучасна медицина зробила можливими деякі речі", - говорить родич колишнього автогонщика.

"Міхаель був не тільки моїм братом. Коли ми були дітьми, він також був моїм тренером і наставником. Він навчив мене буквально всьому про гонки на картингах. Ми разом брали участь у гонках, відпрацьовували маневри обгону та все, що має значення в автоспорті. Він передав усі речі, які вже вивчив. Я мав честь вчитися у кращих", - додав він.

Шумахер під час змагань (фото: instagram.com/michaelschumacher)

Нагадаємо, Міхаель Шумахер у 2013 році, вже завершивши професійну кар'єру, отримав серйозну черепно-мозкову травму, коли катався на лижах у французьких Альпах.

Довгий час був прикутий до ліжка, а також під'єднаний до апарату штучної вентиляції легенів.

Сім'я легенди старанно оберігає його приватне життя, не розповідаючи публічно подробиці нинішнього стану чоловіка.

Нещодавно дружина Віктора Павліка назвала діагноз співака і сказала, чому він опинився під крапельницею.

Також ми писали, що брата Майкла Джексона звинуватили у зґвалтуванні.

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Формула-1шумахергонщики