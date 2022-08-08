Брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма трещит по швам? Появилось новое подтверждение

Несмотря на слухи и назревающий скандал, Кейт Миддлтон, как и положено члену королевской семьи, никаких разборок с мужем не устраивала, о разводе не говорила и в целом - не показывала, что в ее отношениях с мужем что-то не так.

Но недавняя поездка супругов в Бирмингем на Игры Содружества вызвала много обсуждений. А поведение принца Уильяма и Кейт Миддлтон породило новые слухи.

Всё внимание на Играх Содружества было приковано к принцессе Шарлотте. Девочка с возрастом все больше похожа на свою бабушку - принцессу Диану. А ее непосредственность очаровала абсолютно всех.

Во-первых, в Бирмингем принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли по отдельности, хотя ранее на подобные мероприятия королевская семья отправлялась вместе. Но в этот раз Кейт приехала одна - первым классом поезда.

А принц Уильям вместе с принцессой Шарлоттой прилетели на вертолете, и герцог был сам за штурвалом. В поездку почему-то не взяли сыновей - принца Джорджа и принца Луи. Причины их отсутствия не указали.

А во-вторых, Кейт Миддлтон появилась на публике без обручального кольца. Этот перстень достался герцогине от принцессы Дианы, и она всегда относилась к кольцу бережно.

Фото: Кейт Миддлтон появилась без кольца (Getty Images)

По официальной версии, Кейт Миддлтон не стала надевать семейную драгоценность с огромным сапфиром из-за опасений потерять или повредить кольцо.

Герцогиня в Играх Содружества участия не принимала, но ее часто зовут на помощь команде и кольцо может помешать.

По другой версии, Кейт Миддлтон ранее приняла участие в регате и повредила палец - задела кольцом о край лодки. Поэтому украшение было оставлено дома или же отправилось на реставрацию.

Эксперты по королевской семье утверждают, что на самом деле ничего страшного не произошло. Перстень с сапфиром, которое Кейт Миддлтон получила в день помолвки от принца Уильяма, часто остается дома.

Герцогиня не носит его на спортивные мероприятия, в больницы или в другие места, где Кейт придется что-то делать руками.

Источники во дворце опровергают ссору между герцогами Кембриджскими и сообщают, что они пришли к соглашению по поводу слухов об измене.

"Кейт, очевидно, находит слухи обидными и ненавидит мысль о том, что однажды ее дети прочитают о них в интернете… Все это заставило ее и Уильяма сесть и проанализировать свои отношения, и они поняли, что должны делать это чаще", - сообщил инсайдер для Us Weekly.

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям (Getty Images)

Суть скандала с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

В СМИ появилась информация о том, что принц Уильям якобы изменил жене с ее подругой - маркизой Чамли Роуз Ханбери еще в 2019 году. Маркиза замужем и у нее трое детей с мужем кинорежиссером Дэвидом Роксэвиджем.

Никаких подтверждений измены не было и постепенно шум утих. А недавно популярный Instagram-канал, который публикует сплетни о знаменитостях, сообщил о внебрачной связи члена британской королевской семьи и причиной романа стала "привязанность к пеггингу".

Новый виток скандала повлек за собой хейт в Twitter и даже стал причиной нового хэштега #princeofpegging.

В публикации имя принца Уильяма не упоминалось, поэтому героем этой сплетни мог быть любой другой член королевской семьи. Тем более, что подтверждений - снова нет.