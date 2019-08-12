Бойцовский пес загрыз девушку: история под Николаевом получила неожиданное продолжение

История трагедии с 27-летней Евгенией из города Вознесенск Николаевской области облетела в феврале 2019 года все СМИ. Девушку насмерть загрыз пес бойцовской породы, который принадлежит ее бывшему парню. После инцидента он спокойно забрал собаку и оставил экс-возлюбленную истекать кровью на детской площадке. Через несколько часов после того как Евгению нашли, она скончалась в больнице.

Сотрудники полиции провели следствие и установили владельца собаки. Ему было объявлено о подозрении и дело направили в суд.

В начале августа судьи поставили точку в трагическом деле и несмотря на множество отягчающих обстоятельств, бывший возлюбленный Евгении, который по словам свидетелей, специально натравил на девушку пса, получил очень мягкий приговор.

Как сообщает пресс-служба Вознесенского горрайонного суда Николаевской области, мужчина признан виновным по статье "Оставление в опасности". Ему дали условный срок и освобождение от наказания с испытательным сроком на два года.

Как установил суд, обвиняемый встретился с бывшей девушкой 18 февраля, немного пообщался и предложил проводить ее домой. Она отказалась, и он ушел, но позже снова вышел на улице, чтобы выгулять своего пса. На суде он сообщил, что пес вырвался и побежал по улице, а когда он его догнал, тот уже кусал девушку за ноги и голову. Унять агрессивного пса он не смог и поэтому ушел домой.

Он признал во время судебного разбирательства, что оставил потерпевшую в опасности и не сделал ничего, чтобы оказать ей помощь.

Под Николаевом бойцовский пес насмерть загрыз девушку (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что инцидент с псом под Николаевом, который загрыз насмерть девушку, получил продолжение.

А также рассказывали о том, что в Одессе бойцовский пес набросился на женщину.