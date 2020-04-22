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Боятся заразить родных: как медики спасаются от коронавируса

STYLERКоронавирус    22.04.2020 - 17:01
Боятся заразить родных: как медики спасаются от коронавируса
Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Коронавирус заставил медиков более тщательно подходить к дезинфекции

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 6 592 человек, из них 174 скончались, 424 - выздоровели. Больше всего зараженных находится в Черновицкой области - 1053. Медики каждый день рискуют своим здоровьем и своих близких, спасая жизни граждан.

В отличии от своих коллег за рубежом украинские врачи не могут изолироваться от родных, чтобы не подвергнуть их риску заражения коронавирусной инфекцией.

В условиях пандемии медики действуют согласно собственным "протоколами". Они стараются, чтобы рабочая форма не контактировала с одеждой, в которой они приходят на работу. А по приходу домой сразу же ее стирают. Об этом рассказала фельдшер по медицине неотложных состояний в Центре экстренной и медицины катастроф города Киева Виктория Сердюк в интервью "Радио НВ".

Медик также отметила, что не на всех подстанциях есть душевые кабины, поэтому не все на работе могут принять душ. Врачи стараются всячески обрабатывать руки и время от времени обрабатывать дом веществами, которые содержат спирт. Кроме того, находясь на улице медики используют маски.

Напомним, по словам ученых, большинство антисептиков и санитайзеров очень опасны для человека. Слишком частое или неправильное использование антисептиков может стать причиной мутации вирусов.

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