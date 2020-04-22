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Антисептики могут вызывать мутацию вирусов: ученые заявили об опасности защитного средства

STYLERКоронавирус    22.04.2020 - 07:05
Антисептики могут вызывать мутацию вирусов: ученые заявили об опасности защитного средства
Антисептики могут быть очень опасны (Коллаж РБК-Украина)

Ученые заявили, что большинство антисептиков и санитайзеров очень опасны для человека

Коронавирус в Украине был диагностирован у 6125 пациентов. Всего в мире по состоянию на 21 апреля количество инфицированных перевалила за два с половиной миллиона человек. Ученые продолжают изучать новую болезнь, а также искать все возможности, чтобы побороть вирус.

Одним из эффективных средств защиты от заражения COVID-19 медики называют антисептики. Однако ученые выяснили, что слишком частое или неправильное использование антисептиков может привести к мутации вирусов. Об этом говорится в новом исследовании, которое опубликовано в издании The Conversation.

Исследователи утверждают, что антисептики способны разрушать ДНК бактерии, но при этом они могут вызвать мутации. Также при постоянном и массовом использовании антисептиков, у вирусов вырабатывается иммунитет к препаратам. Ученые считают, что такие методы защиты от вирусов могут привести к новым вспышкам инфекций.

Также весьма сомнительна эффективность домашних антисептиков, которые были сделаны самостоятельно на основе спирта. Их действие на данный момент не доказано, а вот побочные эффекты могут быть серьезные.

Домашние химические средства для уборки – не справляются с вирусами, и многие соединения могут только навредить человеку и его коже на руках.

Чтобы избежать серьезных проблем, ученые призывают не пользоваться антисептиками как лекарством и использовать только в необходимых дозах и в соответствии с инструкцией. Стоит помнить, что постоянное использование химических средств может привести к дерматологическим проблемам, а любые ранки на руках – это открытые места для разных инфекций.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал, могут ли помочь бесспиртовые антисептики во время эпидемии коронавируса.

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