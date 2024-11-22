"Боялась отримати відмову". Раміна розповіла про початок роману з військовим

Зі слів блогерки, вона принципово хотіла побудувати стосунки з чоловіком, який пов'язаний з війною.

"У мене був запит, щоб людина або безпосередньо брала участь у війні, або інтелектуально, щоб це не був чоловік, не пов'язаний з війною. Але я боялася стосунків з військовим, адже я тільки репортажі почала знімати. Це була єдина моя дотичність", - поділилася Раміна.

Також вона додала, що боялася комусь запропонувати зустрітись, щоб не отримати відмову.

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

"Боялася комусь запропонувати піти погуляти, щоб не отримати відмову. Я почала писати всім знайомим, але у кожного були свої причини відмови. А теперішньому хлопцю написала, ми пішли у парк, на ковзанку. При тому, що він у Донецькій області, приїжджає на один день, щоб провести час зі мною і поїхати назад", - розповіла Есхакзай.

Журналістка зізналася, що саме вона стала ініціаторкою зближення з її теперішнім коханим. Але Раміна ні про що не жалкує, адже тепер у неї "гарні стосунки".

"Він дарував квіти, але близькості не було. Я перша запропонувала його обійняти та поцілувати. Він погодився. Я спробувала, і тепер у мене гарні стосунки", - поділилася знаменитість.

Що відомо про бойфренда Раміни

Журналістка не розкриває подробиць про свого обранця. Відомо лише те, що він захищає Україну на Харківському напрямку.

Коли блогерка та її коханий бачаться у Донецькій, Харківській, Полтавській областях чи в Києві, то вони планують разом майбутнє, діляться переживаннями і почуттями, а також "їдять смачну їжу та дивляться серіали на Netflix".

"У нас немає розмежування між військовим та цивільним світлом. Ми живемо тут і зараз. Для мене вже рік немає більш комфортного та безпечного місця, ніж поруч з ним. І не важливо, це п’ятизірковий готель на Мальдівах чи зйомна квартира десь у Краматорську", - ділилася Есхакзай.

Раміна Есхакзай з коханим (фото: instagram.com/raminalalala)