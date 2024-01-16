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Бортпровідник розповів, чому ніколи не питиме каву в літаку

Україна, Вівторок 16 січня 2024 20:30
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Бортпровідник розповів, чому ніколи не питиме каву в літаку Чому в літаках не варто замовляти каву (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Працівник борту літака розповів, чому ніколи не замовить каву під час польоту. Дізнавшись причину, ви також більше ніколи цього не зробите.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на британське таблоїдне видання Metro.

Чому не варто пити каву в літаках

Бортпровідник Кевін розповів, що резервуар з водою, на якій варять каву, доволі рідко очищають. Проте це не найбільш огидна причина.

Хлопець розповів, що для очищення кавників бортпровідники повинні викидати його вміст в унітаз. Для цього потрібно підійти впритул до туалету. У такому випадку певні мікроби чи бактерії цілком імовірно можуть потрапити назад до чайника.

Якщо ви летите бізнес-класом, то така проблема зазвичай не виникає, оскільки там є спеціальна кавова машина.

Кевін також попередив пасажирів літака, що кишені на спинках сидінь попереду не завжди ретельно чистять. Це варто враховувати, облаштовуючи свою гігієну на час польоту.

За словами Кевіна, він знаходив використані підгузки, серветки, волосся та всілякі обгортки, затиснуті в щілинах кишеньок.

@ichbinvin #flightattendant #travel #airline original sound - keVin

Раніше ми розповідали, кому варто відмовитися від кави, щоб не нашкодити здоров'ю.

Читайте також, як покращити смак кави за допомогою одного простого способу.

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