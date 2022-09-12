Борщ вареники и даже суши: бойцы ВСУ показали, как питаются на войне (видео)

Украинские защитники на войне готовят на полевой кухне разнообразные блюда. В их меню традиционный борщ, вареники, салаты и даже суши.
Меню наших бойцов показали на видео "Суспільного".
Обычно в каждом подразделении есть специально обученные повара. Когда идут на задачи, получают сухой паек, которые производят в Украине, а также от партнеров НАТО.
Однако, когда есть возможность наши защитники предпочитают свежеприготовленные блюда.
В ролике показано, как на полевой кухне военные делают салаты, варят ароматный борщ с мясом, готовят вареники. Также в меню присутствует запеченная рыба и даже суши.
Каждый военный должен питаться минимум три раза в сутки. Суточная норма калорий должна быть не менее 3500.
Военные шутят, что даже сложные боевые задачи им не мешают обедать.
Как мы писали ранее, в сети показали сухой паек российских оккупантов, его даже свиньи не едят.
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