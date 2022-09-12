Борщ вареники и даже суши: бойцы ВСУ показали, как питаются на войне (видео)

Как питаются ВСУ

Обычно в каждом подразделении есть специально обученные повара. Когда идут на задачи, получают сухой паек, которые производят в Украине, а также от партнеров НАТО.

Однако, когда есть возможность наши защитники предпочитают свежеприготовленные блюда.

В ролике показано, как на полевой кухне военные делают салаты, варят ароматный борщ с мясом, готовят вареники. Также в меню присутствует запеченная рыба и даже суши.

Каждый военный должен питаться минимум три раза в сутки. Суточная норма калорий должна быть не менее 3500.

Военные шутят, что даже сложные боевые задачи им не мешают обедать.