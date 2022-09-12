UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Борщ вареники и даже суши: бойцы ВСУ показали, как питаются на войне (видео)

Что едят ВСУ на войне (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские защитники на войне готовят на полевой кухне разнообразные блюда. В их меню традиционный борщ, вареники, салаты и даже суши.

Меню наших бойцов показали на видео "Суспільного".

Как питаются ВСУ

Обычно в каждом подразделении есть специально обученные повара. Когда идут на задачи, получают сухой паек, которые производят в Украине, а также от партнеров НАТО.

Однако, когда есть возможность наши защитники предпочитают свежеприготовленные блюда.

В ролике показано, как на полевой кухне военные делают салаты, варят ароматный борщ с мясом, готовят вареники. Также в меню присутствует запеченная рыба и даже суши.

Каждый военный должен питаться минимум три раза в сутки. Суточная норма калорий должна быть не менее 3500.

Военные шутят, что даже сложные боевые задачи им не мешают обедать.

Как мы писали ранее, в сети показали сухой паек российских оккупантов, его даже свиньи не едят.

Также читайте, члены НАТО начали собирать зимнюю форму для ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины