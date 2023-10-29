"Боролися з мафією до пізньої ночі". Микола Тищенко розповів деталі нападу

Нардеп Микола Тищенко подав заяву до поліції з приводу нападу на нього у містечку Брюховичи біля Львова. Як повідомлялося, невідомий чоловік вдарив нардепа по шиї та використав нецензурну лайку.

Що розповів Микола Тищенко про цей напад, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook -сторінку нардепа.

Що робив нардеп у Брюховичах

За словами Тищенка, до нього звернулися працівники та пацієнти пансіонату, бабусі та дідусі з важкими хворобами, з проханням захистити їх від рейдерського захоплення, погроз життю та виселення на вулицю.

"Поки військові захищають нашу землю, ми зобов'язані захищати їхні родини!" - наголосив нардеп.

Він додав, що 2 гектари комунальної землі в елітному містечку були захоплені невідомими озброєними людьми під керівництвом Андрія Завадського. Також були підроблені документи про оренду державної землі й всім важкохворим пацієнтам видали листи про виселення. Але більшість з них не має родичів і їм нема куди йти.

Крім цього, тим у кого родичі - заборонили відвідування. І відключають світло, хоча у закладі є пацієнти на ШВЛ.

Що трапилось ввечері 28 жовтня

За словами Тищенка, на нього скоїв напад начальник охорони закладу ті співпрацівник Інтерполу.

"Вчора боролися з цією мафією до пізньої ночі. На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника "Укри" та…співпрацівником Інтерполу. В його автівці на підробних номерних знаках, будо виявлено багато камер та фотоловушки. Яку розвідку він здійснює під час війни та на користь якої держави - нехай встановлюють відповідні служби. Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та погрожував жінкам, працівницям пансіонату", - пише Тищенко.

Він додав, що усі постраждалі дали свідчення, були написані заяви по ст. 190, 358, 28, 191 ККУ. А потім цей чоловік напав на нардепа.

"А також після того, як дана особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень", - додав нардеп.