Боролась за свободу Украины с 15 лет: ушла в вечность Дарья Гусяк, последняя связная Шухевича

"Общество города выражает искренние соболезнования родным и близким", - говорится в публикации.

Знаменитую связную Шухевича, кавалера ордена княгини Ольги III степени похоронят на Лычаковском кладбище во Львове.

Дарья Юриевна Гусяк родилась в Трускавце 4 февраля 1924 года. Близкими родственниками ее мамы были известные деятели ОУН Дмитрий Данилишин и Василий Билас, и девочка воспитывалась в патриотической семье.

После окончания украинской народной школы в родном городе Дарья с 1939 года стала поддерживать тесные контакты с подпольщиками из ОУН и выполняла поручения организации.

Дарья Гусяк на архивном фото (uk.wikipedia.org)

Отец ее Юрий Гусяк в 1940 году был арестован органами НКВД, и дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

Присягу при принятии в члены ОУН у Дарьи Юриевны принимал Шухевич на Пасху 1948 года. Ее позывными были "Дарка" и "Нуся".

Через два года подпольщица была схвачена советскими спецслужбами. Ее отправили в тюрьму "на Лонцкого" во Львове, а после вынесения приговора 25 лет заключения она была отправлена в тюрьмы в далекие российские Верхнеуральск, Владимир и Барашево.

Была освобождена в марте 1975 года, но разрешения на возвращение на родину Гуляк не дали. Так Дарья Юриевнына поселилась в Волочиске под Хмельницким, а уже с 1995 года стала проживать во Львове.

Дарья Гусяк (фото: gazeta.ua)

Бывшая член ОУН активно занималась общественной деятельность, печаталась в прессе, стала членом Провода Конгресса Украинских Националистов, создала и возглавила общественную женскую организацию Всеукраинская Лига Украинских Женщин, а также создала ее ячейки в 22 областях.

После смерти Ольги Ильков 6 декабря 2021 года, Дарья Гусяк оставалась последней живой связной Романа Шухевича.

Дарья Гусяк (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)