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В "Борисполе" поймали изобретательного украинца, который примотал Iphone к себе скотчем (фото)

Новина українською →
Борисполь, Пятница 24 декабря 2021 14:48
В "Борисполе" поймали изобретательного украинца, который примотал Iphone к себе скотчем (фото) В Борисполе обнаружили мужчину, который примотал к телу телефоны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В аэропорту "Борисполь" украинец примотал к себе скотчем шесть iPhone-13 Pro Max. Отмечается, что общая стоимость телефонов - около 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает прессслужба Киевской таможни.

Так, мужчина, который возвращался с отдыха из ОАЭ, был похож на черепашку-ниндзя и привлек внимание нескольких контролирующих служб. Все потому, что мужчина примотал скотчем к своему телу телефоны iPhone. При себе у него были чеки на технику.

Поэтому в связи с ними, стоимость телефонов составляет около 200 тысяч гривен, но их рыночная цена в Украине значительно выше.

Правоохранители составили на мужчину протокол о нарушении таможенных правил. Теперь украинец должен уплатить штраф в размере 100% стоимости товаров. Также обнаруженные телефоны конфисковали.

В &quot;Борисполе&quot; поймали изобретательного украинца, который примотал Iphone к себе скотчем (фото)В &quot;Борисполе&quot; поймали изобретательного украинца, который примотал Iphone к себе скотчем (фото)В &quot;Борисполе&quot; поймали изобретательного украинца, который примотал Iphone к себе скотчем (фото)В &quot;Борисполе&quot; поймали изобретательного украинца, который примотал Iphone к себе скотчем (фото)В &quot;Борисполе&quot; поймали изобретательного украинца, который примотал Iphone к себе скотчем (фото)

В Борисполе поймали мужчину, который примотал к себе телефоны (facebook.com/KYIVcustomsUA)

Ранее мы сообщали, что в аэропорту "Борисполь" разоблачили контрабанду, которые прятали технику Apple в помойках.

Также мы писали, что недавно в аэропорту "Борисполь" обнаружили 30 поддельных COVID-сертификатов.

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