В Борисполе мужчина вызвал "копов", чтобы похвастаться новыми очками. Теперь его накажут

Инцидент произошел около шести утра 23 октября. Полицейские получили вызов на улицу Великопроминскую. Заявитель сказал, что накануне выгнал жену и 18-летнюю дочь на улицу, и теперь не знает, где они находятся.

Патрульные обнаружили на месте вызова нетрезвого заявителя, который сознался, что немного слукавил, вызывая "копов".

"Во время общения с инспекторами гражданин признался, что придумал причину вызова. На самом же деле мужчина хотел вызвать экипаж патрульных, чтобы показать им очки, которые ему приписал врач", - говорится в сообщении.

Теперь "героя" ждет заслуженное наказание

За зря потерянное время полицейских мужчина получил постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь ему светит наложение штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, а это от 850 до 3400 грн.