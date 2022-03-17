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В Борисполе 5-классник Максим пешком пришел записываться в тероборону (фото)

Фото: Школьник пришел записываться в тероборону в Борисполе (facebook.com/ТРС Борисполь)
Автор: Светлана Мащенко

В Борисполе 11-летний мальчик сам ночью пришел записываться в территориальную оборону. Мальчика взяли в резерв, однако он немного расстроился, что не сразу поставили на службу.

Об этом сообщают местные СМИ.

"К нам ночью пришел 11-летний мальчик. Пришел в комендантский час. Сам. Пешком. К военным... Пришел, чтобы помочь армии..." - рассказывает Алексей Ковтун, один из бойцов территориальной обороны.

Сообщается, что юного воина по имени Максим напоили, накормили, вручили подарки. Показали быт теробороновцев и даже дали потрогать автомат. Конечно же сфотографировали с бойцами.

"Он пришел воевать! Защищать родных, землю, город! Вот он герой! Не то, что здоровые лбы свалили на западную... Мальчик - 11 лет!" - пишет Алексей.

На снимках Максим несколько расстроен, ведь его не сразу взяли на службу. Однако в добровольцы таки записали и обменялись контактами.

Фото: школьник пришел записываться в терооборону в Борисполе (facebook.com/ТРС Борисполь)

"Он был сначала немного расстроен, что мы сразу не взяли его к себе на службу... Впоследствии конечно же успокоился. Уже потом мы передали его взволнованной маме, которая была быстро найдена", - написал участник теробороны и попросил маму не ругать Героя.

"Потом, когда все это закончится, мы обязательно придем к нашему маленькому защитнику с большим сердцем. Спасибо Максим!" - добавил Алексей Ковтун.

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