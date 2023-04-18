Борги в Україні та мандат в ОПЗЖ: стало відомо, чому Влад Яма ховається від війни у США

Що відомо про Влада Яму зараз

Блогер зазначає, що зірка часто висловлюється про те, як він сумує за Україною. Проте, за словами Беспалова, повернутися не може через великі борги за будинок в селі Іванковичі.

"Владислав Яма, в першу чергу, думає про те, як же вирішити свої питання з боргами за будинок неподалік від Іванковичів, за який давно не виплачує кошти. І в принципі не планував, якби не сталася війна, а через війну доводиться розбиратися, щоб взагалі не втратити це житло", - заявив блогер.

Він також додав, що до 24 лютого через знайомих Влад Яма намагався домовитися про зустріч із представниками ОП. Він це робив, щоб нібито вступити в політику.

"А коли його морозили та відшивали по максимуму, він навіть намагався завести контакти з ОПЗЖ", - каже Беспалов.

За словами інсайдерів, таке рішення танцюрист ухвалив тому, що більшість діячів культури змогли долучитися до різних партій, а він - ні. Тому після повернення до України він нібито планує зробити таку спробу знову.

Нагадаємо, що зараз Влад Яма разом із дружиною перебуває в США. У своїх соціальних мережах він регулярно публікує результати своєї волонтерської діяльності та допомоги Україні.

Влад Яма показує своє волонтерство в США (фото: instagram.com/vladyama_official)

Однак у коментарях українці не надто приязні до нього: