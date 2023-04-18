Борги в Україні та мандат в ОПЗЖ: стало відомо, чому Влад Яма ховається від війни у США
24 лютого Влад Яма виступив проти дій Росії в Україні та займався волонтерством, однак в Україні його не бачили досить давно. Зараз відомий танцюрист перебуває в США. Однак блогер Богдан Беспалов заявив, що Яма мав намір вступити до партії Медведчука "ОПЗЖ", а зараз - не може розібратися з боргами в Україні.
Про це блогер розповів на своєму YоuTube-каналі.
Що відомо про Влада Яму зараз
Блогер зазначає, що зірка часто висловлюється про те, як він сумує за Україною. Проте, за словами Беспалова, повернутися не може через великі борги за будинок в селі Іванковичі.
"Владислав Яма, в першу чергу, думає про те, як же вирішити свої питання з боргами за будинок неподалік від Іванковичів, за який давно не виплачує кошти. І в принципі не планував, якби не сталася війна, а через війну доводиться розбиратися, щоб взагалі не втратити це житло", - заявив блогер.
Він також додав, що до 24 лютого через знайомих Влад Яма намагався домовитися про зустріч із представниками ОП. Він це робив, щоб нібито вступити в політику.
"А коли його морозили та відшивали по максимуму, він навіть намагався завести контакти з ОПЗЖ", - каже Беспалов.
За словами інсайдерів, таке рішення танцюрист ухвалив тому, що більшість діячів культури змогли долучитися до різних партій, а він - ні. Тому після повернення до України він нібито планує зробити таку спробу знову.
Нагадаємо, що зараз Влад Яма разом із дружиною перебуває в США. У своїх соціальних мережах він регулярно публікує результати своєї волонтерської діяльності та допомоги Україні.
Влад Яма показує своє волонтерство в США (фото: instagram.com/vladyama_official)
Однак у коментарях українці не надто приязні до нього:
- "Сподіваюсь Влад там і залишиться"
- "А коли ви плануєте повернутися до України?"
- "А у нас забіги теж цікаві то в підвал то з підвалу"
- "Там пишуть про збір для 46 бригади, що ви збирали. Ні машини, ні грошей. Соромно"
- "А в Україні війна..."
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