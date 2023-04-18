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Борги в Україні та мандат в ОПЗЖ: стало відомо, чому Влад Яма ховається від війни у США

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Україна, Вівторок 18 квітня 2023 09:22
Борги в Україні та мандат в ОПЗЖ: стало відомо, чому Влад Яма ховається від війни у США Танцюрист Влад Яма переховується в США (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Юлія Гаюк

24 лютого Влад Яма виступив проти дій Росії в Україні та займався волонтерством, однак в Україні його не бачили досить давно. Зараз відомий танцюрист перебуває в США. Однак блогер Богдан Беспалов заявив, що Яма мав намір вступити до партії Медведчука "ОПЗЖ", а зараз - не може розібратися з боргами в Україні.

Про це блогер розповів на своєму YоuTube-каналі.

Що відомо про Влада Яму зараз

Блогер зазначає, що зірка часто висловлюється про те, як він сумує за Україною. Проте, за словами Беспалова, повернутися не може через великі борги за будинок в селі Іванковичі.

"Владислав Яма, в першу чергу, думає про те, як же вирішити свої питання з боргами за будинок неподалік від Іванковичів, за який давно не виплачує кошти. І в принципі не планував, якби не сталася війна, а через війну доводиться розбиратися, щоб взагалі не втратити це житло", - заявив блогер.

Він також додав, що до 24 лютого через знайомих Влад Яма намагався домовитися про зустріч із представниками ОП. Він це робив, щоб нібито вступити в політику.

"А коли його морозили та відшивали по максимуму, він навіть намагався завести контакти з ОПЗЖ", - каже Беспалов.

За словами інсайдерів, таке рішення танцюрист ухвалив тому, що більшість діячів культури змогли долучитися до різних партій, а він - ні. Тому після повернення до України він нібито планує зробити таку спробу знову.

Нагадаємо, що зараз Влад Яма разом із дружиною перебуває в США. У своїх соціальних мережах він регулярно публікує результати своєї волонтерської діяльності та допомоги Україні.

Борги в Україні та мандат в ОПЗЖ: стало відомо, чому Влад Яма ховається від війни у СШАБорги в Україні та мандат в ОПЗЖ: стало відомо, чому Влад Яма ховається від війни у СШАБорги в Україні та мандат в ОПЗЖ: стало відомо, чому Влад Яма ховається від війни у США

Влад Яма показує своє волонтерство в США (фото: instagram.com/vladyama_official)

Однак у коментарях українці не надто приязні до нього:

  • "Сподіваюсь Влад там і залишиться"
  • "А коли ви плануєте повернутися до України?"
  • "А у нас забіги теж цікаві то в підвал то з підвалу"
  • "Там пишуть про збір для 46 бригади, що ви збирали. Ні машини, ні грошей. Соромно"
  • "А в Україні війна..."

Раніше ми розповідали, через що Влад Яма заблокував Славу Дьоміна в Instagram.

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