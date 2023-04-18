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Долги в Украине и мандат в ОПЗЖ: стало известно, почему Влад Яма скрывается от войны в США

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Украина, Вторник 18 апреля 2023 09:22
Долги в Украине и мандат в ОПЗЖ: стало известно, почему Влад Яма скрывается от войны в США Танцор Влад Яма скрывается в США (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Юлия Гаюк

24 февраля Влад Яма выступил против действий России в Украине и занимался волонтерством, однако в Украине его не видели достаточно давно. В настоящее время известный танцор находится в США. Однако блогер Богдан Беспалов заявил, что Яма намеревался вступить в партию Медведчука "ОПЗЖ", а сейчас - не может разобраться с долгами в Украине.

Об этом блогер рассказал на своем YоuTube-канале.

Что известно о Владе Яме сейчас

Блогер отмечает, что звезда часто высказывается о том, как он скучает по Украине. Однако, по словам Беспалова, вернуться не может из-за больших долгов за дом в селе Иванковичи.

"Владислав Яма, в первую очередь, думает о том, как же решить свои вопросы с долгами за дом неподалеку от Иванковичей, за который давно не выплачивает средства. И в принципе не планировал, если бы не случилась война, а из-за войны приходится разбираться, чтобы вообще не потерять это жилье", - заявил блоггер.

Он также добавил, что до 24 февраля через знакомых Влад Яма пытался договориться о встрече с представителями ОП. Он это делал, чтобы будто бы вступить в политику.

"А когда его морозили и отшивали по максимуму, он даже пытался завести контакты с ОПЗЖ", - говорит Беспалов.

По словам инсайдеров, такое решение танцор принял потому, что большинство деятелей культуры смогли приобщиться к разным партиям, а он - нет. Поэтому по возвращении в Украину он якобы планирует сделать такую попытку снова.

Напомним, что сейчас Влад Яма вместе с супругой находится в США. В своих социальных сетях он регулярно публикует результаты своей волонтерской деятельности и помощи Украине.

Долги в Украине и мандат в ОПЗЖ: стало известно, почему Влад Яма скрывается от войны в СШАДолги в Украине и мандат в ОПЗЖ: стало известно, почему Влад Яма скрывается от войны в СШАДолги в Украине и мандат в ОПЗЖ: стало известно, почему Влад Яма скрывается от войны в США

Влад Яма показывает свое волонтерство в США (фото: instagram.com/vladyama_official)

Однако в комментариях украинцы не слишком дружелюбны ему:

  • "Сподіваюсь Влад там і залишиться"
  • "А коли ви плануєте повернутися до України?"
  • "А у нас забіги теж цікаві то в підвал то з підвалу"
  • "Там пишуть про збір для 46 бригади, що ви збирали. Ні машини, ні грошей. Соромно"
  • "А в Україні війна..."

Ранее мы рассказывали, из-за чего Влад Яма заблокировал Славу Демина в Instagram.

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