Бонусы в супермаркетах: украинцев предупредили о новой афере

Во время карантина попасться на крючок аферистов стало еще проще. Дело в том, что мошенники в Украине стали гораздо чаще использовать телефонные схемы для обмана доверчивых граждан. Одна из таких афер связана с бонусами в супермаркетах.

Как работает схема

Аферисты звонят вам по телефону, представляются администраторами какого-то магазина и говорят: "У вас на счету накопились бонусы, сегодня они сгорят. Чтобы этого не произошло, закажите у нас товар из акционного списка".

Потом преступники предлагают вам какой-то условный видеорегистратор, который стоит полторы тысячи, за 700 грн. Рассказывают, какой он классный - все показывает, борщи варит, массаж делает. Словом, суперагрегат, чуть ли в космос не летает.

"Вы думаете: "Ну, нормально, сэкономлю". Вам действительно присылают регистратор, вот только некачественный, который не стоит ни полторы тысячи, ни 700 гривен, ни три копейки", - говорит Елена-Кристина.

Что делать, чтобы не потерять деньги

Чтобы не стать жертвой аферы, важно не спешить соглашаться с условиями, которые вам диктуют по телефону.

Мошенники могут представиться работниками какого угодно магазина и предложить любой товар.

Подумайте, действительно ли вы могли накопить бонусы в этом месте, действительно ли вам нужна предложенная вещь?

"В чем прикол: вам звонили не представители магазина, а аферисты, которые прекрасно понимают, что по телефону вы ничего не проверите. Не задумаетесь о том, чтобы позвонить в магазин и уточнить, есть ли у них такая акция, накопили ли вы действительно эти бонусы. У вас просто не будет времени - сначала вы подтвердите заказ, а лишь потом начнете думать, на что потратили деньги. Поэтому, как только вам звонят и начинают говорить о бонусах, посылайте куда подальше", - отметила ведущая.

Кстати, практически все супермаркеты имеют приложения, где можно следить за количеством бонусов и акциями.

Время от времени проверяйте их - это поможет вам обезопасить себя от обманщиков.