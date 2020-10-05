Где больше всего вероятно подцепить коронавирус: ученые назвали место

Коронавирус заражает в непроветриваемых местах (коллаж РБК-Украина)

Ученые рассказали, где вероятнее всего можно заразиться COVID-19

Голландские ученые рассказали, где люди с большей вероятностью рискуют подцепить коронавирус. По их мнению, человек скорее всего заразится COVID-19 в лифте дома. Капельки вируса могут сохраняться в кабине лифта от зараженного человека до 30 минут. В связи с этим ученые порекомендовали людям придерживаться определенных правил поведения. Об этом пишет DerStandard.

Специалисты отмечают, что больше всего капелек с вирусом выделяется, когда человек кашляет или громко разговаривает. Крошечные аэрозольные капельки не оседают сразу на землю, а задерживаются в воздухе. Это выяснилось в ходе эксперимента. Ученые распыляли в лифт аэрозоли, а двери были открыты только 20% времени. После с помощью лазерного света специалисты проверили и выяснили, что требуется около 25 минут, прежде чем количество аэрозолей упадет в 100 раз.

Таким образом, пользователи лифтов могут вдохнуть от нескольких десятков до нескольких тысяч частиц COVID-19 в минуту в кабине среднего размера после того, как инфицированный человек заговорил или кашлянул там за несколько минут до этого.

Эксперты настоятельно рекомендуют в кабину лифта заходить в защитной маске и перчатках. Также не рекомендуется разговаривать при пользовании лифтом.

Лучше всего, если есть возможность, пользоваться лестничной клеткой, чтобы исключить риск заражения COVID-19 в лифте.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус в Украине заразил 3774 человека.

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