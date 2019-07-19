Больше не может скрывать: Собчак заподозрили в нетрадиционной ориентации

Известную телеведущую Ксению Собчак уличили в том, что женщины ей нравятся не просто так. Ранее, как отмечает издание VladTime, она неоднократно высказывалась по поводу красивых женщин и даже демонстрировала поддержку однополой любви.

Но последний эфир ее авторской передачи "Осторожно, Собчак!" с Андреем Макаревичем, заставил задуматься фанатов, что дыма без огня не бывает.

В процессе передачи Собчак с Макаревичем неожиданно подняли тему красоты женского тела, и ведущая внезапно выдала себя с головой, когда начала восхищенно рассказывать о Светлане Лободе.

Видео: YouTube/Виктория Круглова

Слухи о нетрадиционной ориентации Собчак гуляли уже давно, так как в сеть попадали снимки, на которых она целуется с другими женщинами. А страстный поцелуй с Тиной Канделаки был публичным, его видело много очевидцев.

Собчак и ранее целовалась с женщинами (vladtime.ru)

Фанаты опечалены и предполагают, что развод с Максимом Виторганом состоялся совсем не из-за того, что у нее появился другой мужчина. Возможно, уход Ксении Собчак из семьи и конфликт с супругом связаны именно с ее нетрадиционной ориентацией.

А не так давно на странице Ксении Собчак в Instagram появилась фотография с женщиной, где ведущая смотрит на нее явно влюбленными глазами.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, ранее мы писали о том, что Собчак засветились на отдыхе вместе с бывшим мужем.

А также рассказывали о том, что поклонники набросились на мужа Собчак после каминг-аута.