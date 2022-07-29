Больше, чем секс! Вот почему молодые мужчины предпочитают женщин постарше
Когда мы видим пару, где женщина старше мужчины лет на десять, а то и больше, мы задумываемся, что может быть общего в этой паре? Сразу приходит в голову - секс, ведь либидо у женщин в определенном возрасте усиливается, а у мужчин наоборот - слабеет. Но когда пара проводит больше времени, живет вместе, даже планирует будущее?
Ответ на вопрос, почему молодых парней привлекают старшие женщины, дали психологи. Об этом пишет Regain.
Мужчину привлекает опыт
Некоторые молодые люди ищут мудрость и знания, которых у них еще не было в жизни. Женщина же символизирует именно такую мудрость, которой она может поделиться с младшим партнером, в том числе и в сексе. В свою очередь, женщину может привлекать высокая энергия или пыл молодости.
Это подкрепляет эго мужчины
Когда молодой человек может привлечь или понравиться старшей женщине, это говорит о его эго. Он чувствует это достижением, если старшая женщина считает его интересным, и не только в постели.
Такие отношения максимально "прозрачны"
Молодых мужчин привлекает прозрачность, которую демонстрируют женщины постарше. Если у них есть вопросы, они получают ответы, просто спрашивая. С молодыми женщинами это не всегда так легко - приходится догадываться и выпытывать, почему она обиделась и т. д.
Такие женщины эмоционально стабильны
Мужчины не любят драмы, которые могут устраивать молодые неопытные девушки. А с женщиной старше шанс эмоциональных "качелей" значительно меньше. Такие отношения могут быть полноценными и свободными от путаницы, что молодые мужчины считают успокаивающим и привлекательным.
Женщины постарше демонстрируют уверенность
То, как она разговаривает, слушает и ходит, вызывает уверенность в каждой сфере ее жизни. Она не пытается никого убедить, потому что она верит в себя и свои способности. Мужчин любого возраста привлекает эта характеристика.
Такая женщина может взять все под контроль
В отношениях между опытными женщинами и младшими мужчинами часто контроль берет на себя женщина. Она планирует свидания, ночевки, поездки и другие мероприятия. Она также готова время от времени баловать парня. Каждый человек, независимо от возраста, открыт для того, чтобы его немного побаловали.
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