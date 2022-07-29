Більше, ніж секс! Ось чому молоді чоловіки віддають перевагу старшим жінкам

Коли ми бачимо пару, де жінка старша за чоловіка років на десять, а то й більше, ми задумуємося, що може бути спільного в цій парі? Одразу спадає на думку - секс, адже лібідо у жінок у певному віці посилюється, а у чоловіків навпаки - слабне. Але коли пара проводить більше часу, живе разом, навіть планує майбутнє?

Чоловіка приваблює досвід

Деякі молоді люди шукають мудрості та знань, яких вони ще не мали в житті. Жінка ж символізує саме таку мудрість, якою вона може поділитися з молодшим партнером, в тому числі і в сексі. Своєю чергою, жінку може приваблювати висока енергія чи запал молодості.

Це підкріплює его чоловіка

Коли молодий чоловік може привабити або сподобатися старшій жінці, це говорить про його его. Він відчуває це досягненням, якщо старша жінка вважає його цікавим, і не тільки в ліжку.

Такі стосунки максимально "прозорі"

Молодих чоловіків приваблює прозорість, яку демонструють жінки старше. Якщо у них є запитання, вони отримують відповіді, просто запитавши. З молодшими жінками це не завжди так легко - доводиться здогадуватися і випитувати, чому вона образилася і т. д.

Старші жінки емоційно стабільні

Чоловіки не люблять драми, які можуть влаштовувати молоді недосвідчені дівчата. А з жінкою старше шанс емоційних "гойдалок" значно менший. Такі Стосунки можуть бути повноцінними і вільними від плутанини, що молоді чоловіки вважають заспокійливим і привабливим.

Жінки постарше демонструють впевненість

Те, як вона розмовляє, слухає та ходить, викликає впевненість у кожній сфері її життя. Вона не намагається нікого переконати, тому що вона вірить у себе та свої здібності. Чоловіків будь-якого віку приваблює ця характеристика.

Така жінка може взяти взяти все під контроль

У стосунках між досвідченими жінками та молодшими чоловіками часто контроль бере на себе жінка. Вона планує побачення, ночівлі, поїздки та інші заходи. Вона також готова час від часу балувати хлопця. Кожна людина, незалежно від віку, відкрита для того, щоб її трохи побалували.