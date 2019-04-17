Больше никогда: MARUV сделала громкое заявление

MARUV выделила своих фаворитов на Евровидении
MARUV рассказала, что в конце марта побывала на концерте в Тель-Авиве. По словам Анны Корсун, на концерт пришло много поклонников, у певицы остались хорошие впечатления от выступления. Интервью со звездой опубликовал ресурс "Сегодня".
MARUV сообщила, что может выступить на Евровидении 2019 в качестве гостя, но в качестве участника не поедет больше никогда. Хотя организаторы конкурса пока не связывались с исполнительницей и не предлагали ей внеконкурсное выступление на концерте.
Также она заявила, что в Британии и Франции конкурс считается слегка устарелым, а популярен он только в странах СНГ.
MARUV резко высказалась о Евровидении (фото: facebook.com/MaruvOfficial)
Анна Корсун также рассказала, что ей поступали предложение представить Евровидение от других стран, но от каких именно девушка не уточнила.
Девушка выделила своих фаворитов на Евроведении - это представитель Нидерландов Дункан Лоуренс и француз Билал Хасани.
MARUV резко высказалась о Евровидении (видео: YouTube/Сегодня)
Ранее мы сообщали, что MARUV поцеловала девушку во время концерта в Санкт-Петербурге. Многие фанаты раскритиковали поведение украинской артистки.
Также мы писали, что Анна Корсун показала клип на песню Siren Song, с которой и принимала участие в Нацотборе. И следует отметить, что видеоработа получилась под грифом "18+".