"Большая стройка" глазами блогера: как меняются дороги от Киева в регионы

"Выпала мне командировка. Киев - Хорол - Решетиловка - Днепр – Запорожье – Днепр - Кривой Рог - Пятихатки - Кропивницкий - Александрия - Смела - Кагарлык - Узин - Белая Церковь - Сквира - Житомир - Киев", - рассказывает он.

Первой частью маршрута стала скоростная магистраль Киев - Борисполь, где сейчас идет ремонт в рамках "Большой стройки".

"Ее совсем недавно перекрыли и начали работы. Я, честно говоря, был уверен, что в обещанные сроки не вложатся. Но уже не сомневаюсь, что "к дате", к юбилейному 24 августа - дорогу сдадут не только по полотну, но и по всем остальным параметрам (разметка, навигация, освещение)", - поделился Мочанов.

Дорогу от Борисполя до Решетиловки, по его словам, можно назвать качественным автобаном, если бы не опасные разворотные развязки в одном уровне с основной дорогой. Также он считает нужным сменить указатели и сделать навигацию более понятной, как в Германии.

"От Решетиловки до канала Днепр-Донбасс - ремонты. Сплошняком. Строится реально качественный и быстрый путь с трассы Киев-Полтава на Днепр. Пока пыльно, грязно, шумно и небыстро. Но темпы - передовые, заброшенных участков нет, везде техника и люди в касках и жилетах, стройка реально кипит. Дорога от канала до Днепра очень порадовала. Ровно. Чисто. Быстро", - комментирует блогер.

Мочанов отмечает, что разница между дорогами «Большой стройки» и теми, куда она ещё не добралась - разительная.

"Судя по дорогам Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской областей работы еще за горизонт, невпроворот и всем хватит. Надолго", - отмечает он.