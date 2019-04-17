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Больные головы: россияне хотели взломать Instagram Супрун


На Instagram Супрун совершили атаку из Москвы

Уляна Супрун заявила, что ее Instagram хотели сломать из Москвы. Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Супрун предупредила украинцев, что нужно быть внимательными к защите своих данных в социальных сетях и добавила, что "об онлайн безопасности стоит заботиться так же тщательно, как и о здоровье".

Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)

По словам Супрун, гибридная война, которую сейчас ведет Россия против Украины, касается всех жителей нашей страны, которые пользуются интернетом.

"Вчера была попытка войти в мой аккаунт в Instagram... из Москвы. Будьте внимательными к защите своих данных. О безопасности онлайн стоит заботиться так же тщательно, как и о здоровье. Гибридная война касается всех, кто бывает онлайн. В моем случае все обошлось, но пришлось сменить пароль и перечитать информацию о мерах безопасности в интернете", - написала Супрун и добавила несколько советов, как уберечься от взломов аккаунтов.

Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)

Пользователи сети бурно отреагировали на сообщение представительницы Кабмина.

"У них больные головы. Хотели вашего совета, госпожа Уляна", - написал один юзер.

"Враги подняли головы и ждут реванша. Скоро нас всех будут взламывать и ломать", - предположил другой.

"Может, хотели совет о своей болезни..." - пошутил еще один.

Олеся Данилишин призналась, что ее аккаунт тоже пытались взломать. И тоже из Москвы.

"Советую использовать the last pass. Он генерирует безопасные пароли и хранит их. Факт, что надо придумать пароль, чтобы залогиниться к самой программе, но на телефоне можно установить логирование по отпечатку пальца", - советует один пользователь.

Ранее Супрун заявила, что контактные зоопарки могут передавать опасные бактерии, способов борьбы с которыми не существует.

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