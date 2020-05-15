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Коли хворі з COVID-19 найбільше заразні: вірусологи дали відповідь

STYLERКоронавірус    15.05.2020 - 07:32
Коли хворі з COVID-19 найбільше заразні: вірусологи дали відповідь
Коронавірус в Україні і світі (Фото: freepik)

Вірусолог пояснив, у який період пацієнти з коронавірусом можуть заразити інших людей

Пандемія коронавірусу в Україні набирає обертів і станом на 14 травня кількість інфікованих склало вже 16 847 осіб. Як повідомили в МОЗ, за останню добу COVID-19 підтвердився у пацієнтів 422.

Німецький вірусолог, професор Крістіан Дростен розповів, коли пацієнти з коронавірусом представляють найбільшу небезпеку для оточення. Він представив дані нового дослідження, в якому говориться, що найчастіше хворі з COVID-19 поширюють хворобу до того, як у них з'являються перші симптоми.

"Інфіковані найбільш заразні за день до появи симптомів. При цьому більша частина інфекційної активності закінчується вже через чотири дні після появи симптомів. Якщо у когось протягом чотирьох днів були симптоми, він майже перестав бути заразним. А через тиждень наявності симптомів він більше не заразний", - пояснив Дростен і зазначив, що мова не йде про важкі випадки захворювання.

Як стверджує вчений, якщо у пацієнта з коронавірусом важкий перебіг хвороби і йому необхідний апарат ШВЛ, то він є дуже заразним. У зоні ризику опиняються всі медики, які з ним контактують.

Професор виступив за те, що носіння маски повинно стати обов'язковим, оскільки тільки такий запобіжний захід допоможе запобігти поширення вірусу. Багато пацієнтів ще не знають, що вони хворі, але при цьому вони вже можуть заражати інших людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали важливий мікроелемент, який знижує смертність від COVID-19.

Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України COVID-19Коронавірус
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