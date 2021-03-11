Больной кот Оксаны Марченко вылечился и начал ходить в церковь (видео)

47-летняя телезвезда показала, как кот, оправившийся после тяжелой болезни и сердечного приступа, прогуливается возле иконостасов в их домашней церкви.

Оксана отметила, что животное длительное время лечилось, после "выписки" из больницы ему приходилось ставить уколы и давать таблетки. Кокос предпочитал отсыпаться и не хотел никуда выходить из ванной, как бы его ни звали.

Но вот внезапно кот самостоятельно и без приглашения отправился за Марченко на утреннюю молитву

"Он поднялся в домашнюю церковь... Конечно, еще с бритыми лапками и пузиком, похож на циркового пуделя или зайца на охотничьих натюрмортах, но теперь я за него спокойна! Мяучит, говорит мне, чтобы я начинала молиться... что же, всякое дыхание да хвалит Господа", - написала Марченко.

Видео: Оксана Марченко показала своего кота в домашней церкви

Как церковь относится к котам-прихожанам

Нужно сказать, что никакого официального запрета на то, чтобы входить в православный храм с любыми животными нет.

Но на практике у священников на этот счет разные мнения. Некоторые выступают против того, чтобы пускать зверей в церковь не только из этических соображений, но и потому, что в древности животных было принято делить на "чистых" (к ним, в частности, относили котов) и "нечистых" (например - собак).

Кстати, в церквях часто использовали кошек ради борьбы с грызунами, и не потому, что они лучше собак, а просто из практичных соображений.