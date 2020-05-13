Больной коронавирусом украинец решил выйти на работу: о диагнозе знал

Больной коронавирусом мужчина решил пойти на работу (коллаж РБК-Украина)

Житель Староконстантинова вышел с температурой на работу

В Хмельницкой области в городе Староконстантинов мужчина с коронавирусом решил выйти на работу. Местный житель прекрасно знал о своем диагнозе и находился на больничном, но желание пойти на производство было сильнее.

На работу мужчина вышел с температурой, находится на самоизоляции больше не захотел. Отметим, что супруга сотрудника лежит в тяжелом состоянии с коронавирусом в инфекционной больнице в Хмельницком. Об этом вопиющем инциденте сообщил городской голова Староконстантинова Николай Мельничук.

"У мужчины был выявлен коронавирус. Мужчина несознательно (или сознательно) нарушил карантин. Имея температуру, пребывая на больничном, пошел на производство. Подверг риску своих коллег на предприятии", — сказал Мельничук.

После появления больного предприятие продезинфицировали, вся компания на данный момент закрыта, а сотрудников отправили на самоизоляцию. У некоторых работников взяли пробы, чтобы выявить контактных лиц.

Мотив такого поступка мужчины - пока не сообщается.

По данным Минздрава, за 24 часа заразились коронавирусом 402 человека, скончались от осложнений 14 больных, вылечилось 343 пациента. За все время пандемии количество инфицированных достигло 16425, умерли 439 украинцев, вылечились 3716 пациентов.

Наибольшее количество зараженных за сутки обнаружено в Черновицкой, Винницкой, Харьковской областях и Киеве.

Как мы ранее писали, в Украине от коронавируса умерла 19-летняя девушка.