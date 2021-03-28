Больницы забиты, тяжело болеют молодые: Степанов рассказал, какой штамм COVID-19 доминирует в Украине

В Украине последние недели активно растут показатели заболеваемости и госпитализаций больных коронавирусом. Тяжелое течение инфекционного заболевания затрагивает даже молодых. При этом инкубационный период сокращается. Какой штамм вызывает такую синоптическую картину и какой вариант вируса сейчас доминирует в Украине – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник отмечает, что сейчас "британский штамм" коронавирус доминирует в Украине.

"Это совсем другой штамм вируса. Это "британский штамм" вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом, он передается намного быстрее, укороченный инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивный. То есть большое количество людей болеет именно тяжело, очень быстро развивается болезнь. Более того, сместилась по возрасту. Если раньше тяжелое течение болезни мы видели у людей, которые были старше 60 лет, то сейчас это и в 40 лет, и в промежутке между 30 и 40 годами", – подчеркнул Степанов.

Министр добавил, что количество заполненных коек в больницах тоже выросла – "в ноябре максимально было около 30 тысяч, в понедельник мы имели 36 600 заполненных коек".

Ранее на этой неделе в Украине было зафиксировано и самую высокую однодневную смертность от коронавирусной болезни (362 человека), и рекорд по числу выявленных больных (более 18 тысяч за четверг, 25 марта).