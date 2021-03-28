Лікарні забиті, важко хворіють молоді: Степанов розповів, який штам COVID-19 домінує в Україні

В Україні останні тижні активно зростають показники захворюваності та госпіталізацій хворих на коронавірус. Важке протікання інфекційного захворювання торкається навіть молодих. При цьому інкубаційний період скорочується. Який штам викликає таку синоптичну картину і який варіант вірусу зараз домінує в Україні – розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Чиновник наголошує, що зараз "британський штам" коронавірусу домінує в Україні.

"Це зовсім інший штам вірусу. Це "британський штам" вірусу, який вже розповсюджений по всій країні. І більша кількість людей заражається на цей вірус, він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період і, головне, він достатньо агресивний. Тобто велика кількість людей хворіє саме тяжко, дуже швидко розвивається хвороба. Більш того, змістилася по віку. Якщо раніше тяжкий перебіг хвороби ми бачили в людей, які були старші за 60 років, то зараз це і 40 років, і в проміжку між 30 і 40 роками", – наголосив Степанов.

Міністр додав, що кількість заповнених ліжок у лікарнях теж зросла – "у листопаді максимально було близько 30 тисяч, на понеділок ми мали 36 600 заповнених ліжок".

Раніше цього тижня в Україні було зафіксовано і найбільшу одноденну смертність від коронавірусної хвороби (362 людини), і рекорд за числом виявлених хворих (понад 18 тисяч за четвер, 25 березня).