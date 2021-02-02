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Когда появится в продаже COVID-вакцина: Степанов назвал сроки

Киев, Вторник 02 февраля 2021 09:31
Когда появится в продаже COVID-вакцина: Степанов назвал сроки
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство не регулирует вопрос появления вакцины против COVID-19 на коммерческом рынке Украины. Однако он считает, что в продаже она может появиться не раньше лета.

Об этом Максим Степанов рассказал в эфире "Сниданка с 1+1".

"Общаясь, в частности, с производителями вакцины, и зная, как страны ограничивают ее выход на коммерческий рынок, ограничивают экспорт, то, мне кажется, это вряд ли раньше (лета, - ред.) будет", - сказал Степанов.

По его словам, стоимость COVID-вакцины будет зависеть от компании-производителя.

"Те предложения, которые мы получали относительно вакцин, то они начинались от семи долларов за дозу, а заканчивались стоимостью в более чем 33 доллара", - сказал министр.

Напомним, к сентябрю в Украине рассчитывают провести первые четыре этапа вакцинации населения от коронавируса. К тому времени Минздрав планирует получить все запланированные дозы вакцин.

Кроме того, на прошлой неделе Минздрав презентовал план вакцинации украинцев от коронавируса. Первыми прививки получат медики стационаров и участники ООС.

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