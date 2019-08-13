В больнице умер тяжело раненный на Донбассе офицер ВСУ: что известно о герое (фото)

В больнице скончался воин ВСУ, который был ранен в районе Широкино Донецкой области. Медики три дня боролись за жизнь бойца, однако спасти его не удалось. Как рассказал главврач КУ "Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова" Сергей Рыженко в своем Facebook, три раза у военного останавливалось сердце.

Герой трое суток находился в коме после получения тяжелого пулевого ранения в голову 9 августа. 12 августа вечером он скончался.

В сети рассказали, что погибший Дмитрий Дмитриевич Дашковец был 1983 года рождения. Также было опубликовано фото бойца.

Военный ВСУ Дмитрий Дашковец (Фото: facebook.com/groups/miropil)

Он из поселка городского типа Мирополь под Житомиром. Дома у Дмитрия остались жена и ребенок.

Офицер ВСУ Сергей Сердюк рассказал, что сержант, командир взвода Дмитрий Дашковец долгое время служил в 95-й ОДШБр. В 2004-2005 годах проходил службу в составе миротворческого контингента в Ираке.

"Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Возле поселка Широкино пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок кома ІІІ. Врачи Мечникова надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ... Жестокий мир безысходности. Все рушится, когда обрывается жизнь", - написал главврач больницы Мечникова.

Пользователи сети скорбят о гибели военного, который защищал Украину от оккупантов, и высказывают его родным и близким слова соболезнования. Также звучит благодарность бойцу за его мужество и отвагу на передовой.

Вечная память... А родным выдержки, пережить такое горе...

Земной поклон каждому из вас! Вы Божьи Ангелы на земле!

Царство небесное герою. А вам, врачи, долгих лет и счастья!

Больно... Вечная память! Соболезнования родным! Покойся, Герой, извини нас, что не уберегли... Низкий поклон врачам, которые делают все, чтобы спасти человека. Но и они не всесильны. Молимся за всех!

Господи, как же жаль... Мои самые искренние соболезнования жене и близким! Спи спокойно, Герой!

Вечная память Герою, искренние соболезнования родным и близким.

Светлая память! Кланяюсь...

Светлая память... Спасибо за мирное небо. Соболезнование родным и близким;

Кланяюсь до земли, Герой Украини! Царство Небесно ...

Как же больно читать это?! Царство небесное Дмитрию! Соболезнования родным! Вам Сергей и всем докторам больницы им.Мечникова низкий поклон и пожелания здоровья!

Герои не умирают, умирают враги! Земной поклон тебе, Герой! Родным мои соболезнования...

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Как сообщалось ранее, 6 августа на Донбассе погибло сразу четверо морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Воины погибли под обстрелами боевиков неподалеку Павлополя Донецкой области. Самому младшему из них было всего 20 лет.

Напомним, что на Донбассе на фронте в июле погибли 14 украинских воинов. По данным пресс-центра ООС и Минобороны, всего в июле ранения получили еще 64 военных. Таким образом второй месяц лета стал самым кровавым для ВСУ в 2019 году.