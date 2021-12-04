Болит голова на погоду: эти методы борьбы с метеозависимостью действительно работают

Существуют люди с ярко выраженной метеозависимостью, а есть те, у кого здоровье страдает время от времени.

Перепады погоды и атмосферного давления могут вызвать головные боли, сонливость и общее ухудшение самочувствия у многих людей.

Как можно справиться с перепадами самочувствия на изменения погоды – читайте в материале ниже.

За окном сменилась погода, и головы накрывает болью или туманом. Чаще всего это происходит в самый неподходящий момент.

Но есть способы, которые помогут не только контролировать такие процессы, но и снизить реакцию организма на перепады погоды.

Заведите дневник

Если реакция на изменения погоды происходит довольно часто, то стоит завести дневник наблюдений. Там нужно отмечать ваше состояние здоровья в зависимости от того, что происходит на улице.

Такой дневник поможет четко определить, связаны ли ваши головные боли только с погодой, или же есть другие сторонние факторы, которые можно легко устранить.

Такой дневник поможет вашему врачу подобрать соответствующее лечение или процедуры.

Прекратите себя перегружать

Физическое состояние сильно связано с вашим психологическим состоянием. Сильное напряжение, стрессы, переживания – все это приводит к головным болям, сильной усталости и слабости.

Возьмите за правило – не перегружать себя перед сном лишней информацией. Не нужно смотреть эмоциональный контент, читать ленты новостей, обсуждать с близкими что-то очень эмоциональное, ссориться и выяснять отношения.

Это же правило касается и физической нагрузки – ежедневные походы в спортзал могут вместо пользы принести ослабление организма, а при воздействии атмосферных проявлений и перепадов давления, могут вызвать и головные боли.

Вечерние тренировки стоит сдвинуть по времени, чтобы у организма было достаточно времени на отдых перед отходом ко сну.

Правильный рацион

В ежедневном рационе должно быть достаточно питательных веществ и витаминов. Жирная еда, жареная, фаст-фуд на бегу, большое количество сахара и соли – все это приводит к сильной нагрузке внутренних органов и ослаблению организма перед сторонним воздействием.

Активность

Регулярная физическая активность – залог нормального функционирования человеческого организма. Зарядка помогает наполнить организм кислородом, а небольшая пробежка по утрам – даст заряд бодрости и энергии на весь день.

Необязательно давать нагрузку в тренажерном зале по два часа в день. Достаточно будет зарядки дома и упражнения, чтобы размять мышцы и привести организм в тонус.

Если организм постоянно находится в хорошей физической форме, то больше вероятности избежать реакции на перепады погоды.

Откажитесь от вредных привычек

Чрезмерное употребление алкоголя, курение, неправильное питание, привычка поздно ложиться и не соблюдать нормальный режим сна – все это только усугубляет состояние человека при перепадах погоды.

Организм становится ослабленным и все эти привычки приводят к тому, что вы уже по утрам просыпаетесь уставшими.

Постарайтесь делать правильный выбор – вовремя лечь спать и выспаться или выпить с друзьями пару бокалов пива в баре и вернуться домой за полночь.