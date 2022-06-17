В Болгарии умерла певица и актриса из Днепра, участница X-Фактор

Умерла актриса и певица из Днепра Оксана Шавкун, участница двух сезонов талант-шоу "X-фактор", многих других музыкальных фестивалей, победительница конкурса "Славянский базар-1999".

Об этом передали в Управлении культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета в Facebook .

"Оксана Шавкун - невысокая, хрупкая брюнетка, имеющая сильный голос - такой запомнится она днепровскому зрителю!" - говорится в публикации.

В соцсети бывшая однокурсница артистки уточнила, что причиной трагедии стала болезнь - двухсторонняя пневмония, а скончалась Шавкун в Болгарии, куда поехала со своим сыном.

Оксана Шавкун (фото: facebook.com/shavkunoksana)

Оксана стала петь с 11 лет в детской шоу-группе "Джем-си". Девочка решила связать судьбу со сценой и принимала участие во многих международных конкурсах и фестивалях, являлась неоднократной участницей и победительницей киевских детских телеконкурсов.

"Участвовала в творческих юбилейных вечерах народного артиста Украины Юрия Рыбчинского по приглашению самого автора в свои 13 лет, а затем - в 18 с песней, написанной именно для нее", - рассказали в горсовете Днепра.

Оксана Шавкун (фото: facebook.com/shavkunoksana)

Она также играла в театре, пробовала силы в шоу-проектах "Х-фактор-2" и "Х-фактор-4".

Видео: Оксана Шавкун на сцене "Х-фактор"

Оксана Шавкун участвовала в шоу "Х-фактор" (фото: facebook.com/kulturadmr)

Последняя работа Оксаны Шавкун - главная роль в мюзикле "Тайны Нотр Дам" - новом проекте творческой команды Театра КВН ДГУ.

Оксана Шавкун на сцене театра (фото: facebook.com/shavkunoksana)

"Мы запомним Оксану Шавкун такой же, как ее героиня Эсмеральда - чистой душой, доброй сердцем, искренне и преданно любящей жизни! Пусть небеса примут ее светлую и искреннюю душу. Вечная и светлая память!" - пишут в управлении культуры днепровского горсовета.

Оксана Шавкун (фото: facebook.com/shavkunoksana)

Видео: выступление Оксаны Шавкун