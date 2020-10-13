Болельщиков с билетами не пустят на матч Украина-Испания: что случилось

Во вторник, 13 октября на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Украина-Испания. Было продано около 30% билетов. Однако вечером выяснилось, что часть болельщиков, которая успела купить билеты на трибуны, не сможет попасть на стадион.

Как объяснили на странице "Украинской ассоциации футбола" в Facebook, это связано с тем, что было сокращено квоту билетов по решению срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям города Киева.

"Вниманию болельщиков! Квота билетов на матч Украина-Испания сокращена с 30% до 15% от общего количества мест на НСК "Олимпийский". Соответствующее решение было принято по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве. В ходе заседания члены комиссии рассмотрели текущую ситуацию, в том числе проанализировали динамику заболеваний COVID-19, и приняли во внимание тот факт, что Киев с 12 октября находится в "оранжевой зоне" и пришли к выводу, что целесообразно уменьшить квоту продажи билетов на поединок Лиги наций. Тем самым, минимизировав риски, связанные с эпидемиологической ситуацией в городе. Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будут отменены, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость. Болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон и электронную почту, которые были указана при покупке билетов. Если вы не получали так сообщение - ждем вас на НСК "Олимпийский", - сказано в обращении организаторов.

Организаторы принесли свои извинения всем болельщикам и призвали соблюдать все меры безопасности.

"Просим прощения за неудобства, связанные с такими изменениями и надеемся на Ваше понимание. Самое главное - это безопасность каждого! Поэтому просим всех, кто будет поддерживать сегодня национальную сборную в матче с Испанией, соблюдать все меры безопасности и болеть ответственно!" – говорится в сообщении.

Болельщики возмущены подобной ситуацией и сильно сомневаются в том, что все средства будут возвращены в полном объеме.

Вовремя сообщили, однако.

А как дойдет до возврата средств, скажут, что идите гуляйте, столицей.

Оказывается, вы еще можете пробить дно.

А остальные расходы кто компенсирует?

Люди ехали со всей страны!

Что-то вы рано написали, надо было в 21:35, когда людей будут разворачивать у турникетов.

А вчера нельзя было? Что за тупое скотство?

Представьте себе эмоции людей, которые приехали из Львова в Киев и узнали о том, что их билет отменен.

Браво! Проехать полстраны, забронировать отель и за два часа до матча узнать, что билет аннулирован. Красота!

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Полякова угодила в скандал из-за концерта в Харькове.