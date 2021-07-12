"Более приличной панамки нет?" Мама подверглась буллингу в детском саду и получила жесткий ответ за жалобу

В городе Пятихатки Днепропетровской области молодая мама подверглась буллингу со стороны руководства детского садика. Ей постоянно делали необоснованные замечания и намекали на финансовую помощь дошкольному учреждению. После жалобы в соцсетях в детском саду провели проверку.

Как рассказала Инна Гребцова в социальной сети , она переехала в Пятихатки год назад вместе с маленькой дочкой. Женщина сразу встала в очередь на место в детском саду "Малятко" и в июне 2021 года ее ребенка приняли в ясельную группу.

Маму в детском саду критиковали буквально за все

Однако маме сразу сообщили, что ей придется платить в два раза больше, так как она приезжая. Хотя Гребцова собирается стать жительницей города – она вышла замуж и собирается купить в Пятихатках жилье, где будет прописана.

Посещение детского сада с первых дней началось с претензий руководства. Инна Гребцова в первый день оплатила питание на месяц вперед, высказала готовность оплатить игрушки и помочь в покупке бытовой химии для группы. На второй день она получила замечание от заведующей о том, что якобы не так одета. На третий день женщина получила фразу: "А приличнее панамки не было для ребенка? И ребенок одет не по сезону".

Мама попыталась объяснить, что в рюкзачке есть все необходимое, запас белья, а семья живет в соседнем доме и по необходимости может быстро принести другую одежду. На что заведующая грубо ответила, что персонал садика не будет бегать искать кофту или рюкзак ребенка.

Кроме того, Инне грубо сделали замечание за ношение маски: "Ты можешь одеть нормально маску? Ты не можешь одеть нормально маску, а я еще жду, что ты ребенка нормально оденешь".

При этом в группе в тот момент находилось 8 родителей с детьми, все без масок и почти также были одеты малыши – никому замечание не сделали.

Другие родители приезжают в детский сад на машинах

Гребцова поинтересовалась причиной такого предвзятого отношения к ней и услышала от заведующей, что другие родители приезжают на дорогих машинах.

Также женщине сделали выговор за документы – она принесла оригиналы, а не копии. Заведующая ей заявила, что никто не будет ей ничего сканировать, так как она приехала с другого города и вообще мать-одиночка.

Женщина не выдержала и сказала, что заберет документы дочери и напишет жалобу. На что заведующая ответила, что она пожалеет. А потом сказала, что не нужно уходить и намекнула на конфеты, коньяк и конверт.

Маме пришлось заплатить за поступление в детский сад

Как рассказала Гребцова в комментарии для ТСН, женщине пришлось отдать 1400 гривен за поступление в детский садик. Все деньги были просто переданы руководству, без чеков и расписок.

"700 грн один раз, но +700 еще раз, так как я не местная, мол, на других выделяют фермеры, а мне никто выделять не будет, платите сами. Хотя я общалась с фермером, она мне сказала, что они ничего не выделяют, только ставят окна, делают крышу, например, но без этих правил "для своих — да, для приезжих — нет". Первые 700 сдали, якобы, все родители, под видом добровольного вложения, с бумажечками, что это добровольно, и подписями, а ещё 700 уже без бумажек. Только вот никто из ясель не сдал ничего и не спешат, а мне ещё в первый день сказали: "Если хотите, чтобы мы завтра приняли вашего ребенка, приносите все, что вам сказали, иначе мы не имеем права ребёнка пропустить в сад", - рассказала женщина.

В детском саду есть своя версия инцидента

Заведующая детским садом Виктория Половая сказала, что она сделала несколько замечаний маме девочки по поводу внешнего вида, а также по поводу того, что она привела ребенка в группу одетой очень легко в прохладный день. От слов о панамке она отказалась.

Половая отметила, что малышка хорошо адаптировалась в группе и ей не хочется, чтобы мама забрала документы.

Также заведующая заявила, что о "благотворительных" взносах она ничего не знает и мама ребенка после инцидента забрала все, что принесла – антисептики, мыло, полотенца, канцелярию.

"У нас есть обязательный платеж за питание ребенка в саду - у нас идет предоплата. Больше ничего она не проплачивала и ничего у нее никто не просил. Для установления размера родительской платы есть решение городского совета. На сегодня 27,50 составляет сумма питания в день, из них 16,50 оплачивают родители. О "фермерах" впервые слышу", - заявила руководитель дошкольного учреждения.

В детском саду провели проверку

В управлении образования, культуры, туризма и спорта горсовета в Пятихатках была создана комиссия после жалобы мамы. 9 июля комиссия вынесла свое решение, как сообщает издание Vgprode.

По данным чиновников, инцидент в детском саду не подтвердился.

"Документы, что заявительница одинокая мать, – отсутствуют. Пренебрежительного отношения к заявительнице директор не проявляла, в другое учреждение дошкольного образования не направляла, а наоборот убеждала оставить ребенка в садике. По состоянию на 9 июля дочка заявительницы зачислена в ясельную группу детского сада №3 "Малятко" с 1 июля 2021 года и вопрос об ее отчислении не поднимался", - рассказали в управлении.