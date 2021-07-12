"Більш пристойної панамки немає?"Мама піддалася булінгу в дитячому садку і отримала жорстку відповідь за скаргу

У місті П'ятихатки Дніпропетровської області молода мама піддалася булінгу з боку керівництва дитячого садка. Їй постійно робили необґрунтовані зауваження і натякали на фінансову допомогу дошкільному закладу. Після скарги в соцмережах в дитячому садку провели перевірку.

Як розповіла Інна Гребцова в соціальної мережі , вона переїхала до П'ятихаток рік тому разом з маленькою донькою. Жінка відразу встала в чергу на місце в дитячому садку "Малятко" і в червні 2021 року її дитину прийняли в ясельну групу.

Маму в дитячому садку критикували буквально за все

Однак мамі відразу повідомили, що їй доведеться платити у два рази більше, оскільки вона не місцева. Хоча Гребцова збирається стати мешканкою міста - вона вийшла заміж і збирається купити в П'ятихатках житло, де буде прописана.

Відвідування дитячого садка з перших днів почалося з претензій керівництва. Інна Гребцова в перший день оплатила харчування на місяць вперед, висловила готовність оплатити Іграшки та допомогти в покупці побутової хімії для групи. На другий день вона отримала зауваження від завідувачки про те, що нібито не так одягнена. На третій день жінка отримала фразу: "а пристойніше панамки не було для дитини? І дитина одягнена не по сезону".

Мама спробувала пояснити, що в рюкзачку є все необхідне, запас білизни, а сім'я живе в сусідньому будинку і в разі потреби може швидко принести інший одяг. На що завідувачка грубо відповіла, що персонал садка не буде бігати шукати кофту або рюкзак дитини.

Крім того, Інні грубо зробили зауваження за носіння маски: "Ти можеш одягнути нормально маску? Ти не можеш одягнути нормально маску, а я ще чекаю, що ти дитину нормально одягнеш".

При цьому в групі в той момент перебувало 8 батьків з дітьми, всі без масок і майже так само були вбрані малюки – нікому зауваження не зробили.

Інші батьки приїжджають в дитячий сад на машинах

Гребцова поцікавилася причиною такого упередженого ставлення до неї та почула від завідувачки, що інші батьки приїжджають на дорогих машинах.

Також жінці зробили догану за документи - вона принесла оригінали, а не копії. Завідувачка їй заявила, що ніхто не буде їй нічого сканувати, оскільки вона приїхала з іншого міста і взагалі мати-одиначка.

Жінка не витримала і сказала, що забере документи дочки та напише скаргу. На що завідувачка відповіла, що вона пошкодує. А потім сказала, що не потрібно йти та натякнула на цукерки, коньяк і конверт.

Мамі довелося заплатити за вступ в дитячий сад

Як розповіла Гребцова в коментарі для ТСН, жінці довелося віддати 1400 гривень за вступ до дитячого садка. Всі гроші були просто передані керівництву, без чеків і розписок.

"700 грн один раз, але + 700 ще раз, оскільки я не місцева, мовляв, на інших виділяють фермери, а мені ніхто виділяти не буде, платіть самі. Хоча я спілкувалася з фермером, вона мені сказала, що вони нічого не виділяють, тільки ставлять вікна, роблять дах, наприклад, але без цих правил "для своїх — так, для приїжджих — ні". Перші 700 здали, нібито, всі батьки, під виглядом добровільного внеску, з папірцями, що це добровільно, і підписами, а ще 700 вже без папірців. Тільки от ніхто з ясел не здав нічого і не поспішають, а мені ще в перший день сказали:" якщо хочете, щоб ми завтра прийняли вашу дитину, приносьте все, що вам сказали, інакше ми не маємо права дитину пропустити в сад", - розповіла жінка.

У дитячому садку є своя версія інциденту

Завідувачка дитячого садку Вікторія Полова сказала, що вона зробила кілька зауважень мамі дівчинки з приводу зовнішнього вигляду, а також з приводу того, що вона привела дитину в групу одягнену дуже легко в прохолодний день. Від слів про панамку вона відмовилася.

Полова зазначила, що малятко добре адаптувалася в групі і їй не хочеться, щоб мама забрала документи.

Також завідувачка заявила, що про "благодійні" внески вона нічого не знає і мама дитини після інциденту забрала все, що принесла – антисептики, мило, рушники, канцелярію.

"У нас є обов'язковий платіж за харчування дитини в садку - у нас йде передоплата. Більше нічого вона не проплачувала і нічого у неї ніхто не просив. Для встановлення розміру батьківської плати є рішення міської ради. На сьогодні 27,50 становить сума харчування в день, з них 16,50 оплачують батьки. Про "фермерів" вперше чую", - заявила керівник дошкільного закладу.

У дитячому садку провели перевірку

В управлінні освіти, культури, туризму та спорту міськради в П'ятихатках була створена комісія після скарги мами. 9 липня комісія винесла своє рішення, як повідомляє видання Vgprode.

За даними чиновників, інцидент в дитячому садку не підтвердився.

"Документи, що заявниця самотня мати - відсутні. Зневажливого ставлення до заявниці директор не виявляла, в інший заклад дошкільної освіти не направляла, а навпаки переконувала залишити дитину в садку. Станом на 9 липня дочка заявниці зарахована в ясельну групу дитячого садка №3 "Малятко" з 1 липня 2021 року і питання про її відрахування не піднімалося", - розповіли в управлінні.