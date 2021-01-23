Боль в теле без температуры: когда к врачу нужно бежать немедленно

Врачи назвали болезни, которые вызывают боль в теле (Фото: freepik.com)

Боль в теле может появляться по разным причинам. Ломота в костях, нытье мышц, болезненные ощущения во всех конечностях – причиной может стать простудное заболевание, грипп, сильная усталость и даже стресс. Но если такие ощущения происходят без жара и повышения температуры, то выяснить, что происходит, намного сложнее.

Медики перечислили самые распространенные причины боли в теле без температуры и при которых помощь врача будет нужна немедленно. Об этом пишет "Главред".

Стресс. Боль во всем теле будет отличаться от болей, которые связанны с болезнью. Она проявляется в шее, плечах, спине, голове. Могут быть в ногах, животе или груди. Такая боль быстро приходит, и быстро распространяется – в течение нескольких часов или дней. Как объясняют специалисты, стресс заставляет мышцы напрягаться. Если человек расслабляется, то и мышцы расслабляются. Постоянный или хронический стресс может привести к длительным приступам мышечного напряжения. Напряжение мышц может привести к проблемам опорно-двигательного аппарата, нервной, дыхательной и эндокринной систем. Из дополнительных симптомов стресса: проблемы со сном, тошнота, диарея, внезапная потеря или увеличение веса, истощение.

Недостаток сна. Полноценный сон необходим для регенерации клеток - замены или восстановления поврежденных клеток и тканей в организме. Недостаток сна может нарушить эту функцию и вызвать чувство физического истощения и боль во всем теле. Дополнительные симптомы: нарушение концентрации внимания, перепады настроения, беспокойство, усиление депрессии, тошнота или диарея, проблемы с планированием.

Синдром хронической усталости. Это состояние, которое вызывает крайнюю усталость и сонливость. Как отмечают специалисты, это защитная реакция организма, так как у человека силы на исходе, и он ничего не делает, чтобы их восстановить. Организм вымотан настолько, что болью реагирует даже на самые простые задачи. Дополнительные симптомы: проблемы с концентрацией и памятью, головные боли, мышечная слабость, периодические боли в горле.

Фибромиалгия. Это заболевание вызывает боль и чувство скованности во всем теле. Сопровождается головными болями, покалыванием или онемением в конечностях, усталостью, проблемами с концентрацией, памятью, депрессиями и тревогой.

Реакция на лекарства. Некоторые препараты могут вызывать боль в теле: статиновые препараты для снижения холестерина, флутиказон, которым лечат астму, карведилол, который используют для лечения давления.

Обезвоживание. Недостаток воды снижает способность организма удалять воспалительные химические вещества из тканей, а это вызывает болезненность и неприятные ощущения. Дополнительные симптомы: головокружение, спутанность сознания, истощение, сильная жажда, темная моча.

Аутоиммунное заболевание. Эти виды заболеваний бывают при нарушении работы иммунной системы, она начинает атаковать сама себя. И многие из них могут вызывать боль в теле. Например: волчанка, рассеянный склероз, дерматомиозит.

Болезнь Лайма. Это заболевание вызывает клещ и один из признаков поражения – боль в теле. Также могут быть еще такие симптомы: ломота в теле, головная боль, увеличение лимфатических узлов, сыпь, усталость, озноб и повышение температуры.

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