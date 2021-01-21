Антибиотики принимать неправильно: врач рассказала об ошибках в лечении коронавируса

Врач сделала заявление об антибиотиках при коронавирусе (Фото: freepik.com)

Принимать антибиотики при первых симптомах коронавируса неправильно, так как поражение легких вызвано не бактериями. Неправильное лечение может не только не помочь пациенту, а даже ухудшить его состояние.

Как рассказала врач-пульмонолог высшей категории, заведующая центром пульмонологии, аллергологии и клинической иммунологии клиники "Феофания" Светлана Гук в интервью для издания "Факты", применение антибиотиков при первых симптомах коронавируса может стать очень дорогой ошибкой.

"Важно знать, что это не та пневмония, при которой нужно сразу принимать антибиотики. Изменения в легких правильно называть так: вирус-индуцированное иммунное поражение легких. Это ошибка, которая очень дорого стоит. Бесконтрольное и бессмысленное назначение антибиотиков приводит не только к лишней трате денег, испорченной микрофлоре кишечника. В будущем человека поджидают более грозные последствия: устойчивость микрофлоры к антибиотикам — антибиотикорезистентность. Если назначать эти лекарства неоправданно, то угроза приближается семимильными шагами", - объяснила специалист.

Она отметила, что антибиотики должны отпускаться в аптеках только по рецепту, а правильное лечение при коронавирусе должен назначать врач.

"Важно, чтобы антибиотики отпускались в аптеках по рецепту. Продавать их по желанию пациента преступно, особенно в период пандемии, когда люди напуганы и готовы "есть" все лекарства подряд. Сейчас готовится соответствующий законопроект, и это разумно. Лечение назначает врач. Но общий подход такой. Допустим, у вас возникли первые симптомы недомогания. На второй день постарайтесь сделать ПЦР. Если результат позитивный, не паникуйте. В течение первой недели осложнений практически не бывает, как бы тяжело не протекало заболевание. Позвольте себе хотя бы дней пять спокойно поболеть. Сбивайте температуру, если она слишком высокая или вы плохо ее переносите, много пейте, чаще лежите на животе. Понятно, что будет слабость, поэтому если хочется спать — спите", - рекомендует Светлана Гук.

Она добавила, что если у пожилого человека или у пациентов из группы риска самочувствие не улучшается после того, как вирусный процесс пройдет все стадии (а это пять-шесть дней), то нужно сдать развернутые анализы.

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