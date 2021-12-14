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Боль в горле может быть симптомом рака: врач объяснил, в каких случаях

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Вторник 14 декабря 2021 11:15
Боль в горле может быть симптомом рака: врач объяснил, в каких случаях Фото: Боль в горле может быть симптомом рака (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Боль в горле может быть одним из симптомов возникновения онкологии. Но не спешите думать о самом страшном, только после консультации с врачом вы можете понять картину происходящего.

В нашем материале читайте, в каких случаях боль в горле символизирует о раке.

Зима - это сезон простуд и ОРВИ и не всегда боль в горле - это признак онкологии. Также неприятные ощущения при глотании может вызвать и коронавирус. Курение сигарет также раздражает горло, особенно у заядлых курильщиков. Об этом сообщает The Sun

В каких случаях следует насторожиться

По версии отоларинголога и ларинголога Омида Мехдизаде, боль может свидетельствовать о развитии злокачественного процесса.

Болезненные ощущения могут являться одним из симптомов рака горла.

"Ежегодно в Британии от рака горла умирает более четырех тысяч человек. Среди других симптомов наличия опухоли в горле - кашель, изменение голоса или затрудненное глотание", - сообщил медик.

Чтобы исключить вероятность развития рака горла, вам нужно срочно обратиться к врачу и провести необходимые обследования.

Отметим, что одного симптома для развития онкологии обычно недостаточно, всегда их несколько.

Как мы писали ранее, ученые назвали популярный напиток, который приводит к раку кишечника.

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